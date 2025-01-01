Спектакль Смерть Тарелкина

Спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина – яркая сатира на чиновничий беспредел

В Театре на Садовой состоится спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Эта история рассказывает о чиновнике Тарелкине, который запутался в долгах и решает имитировать собственную смерть. Для этого он использует паспорт своего умершего соседа Копылова.

Гротесковый текст, написанный более ста лет назад, не утратил своей актуальности. В нём как никогда чётко поднимаются темы глупости, жадности и бюрократии. Спектакль обещает стать отличным зрелищем для любителей социального театра и критики современного общества.

Почему стоит посетить?

Уникальная возможность увидеть, как классическая пьеса может отражать современные реалии. Энергия и искренность игры актеров позволят вам по-новому взглянуть на привычные проблемы. Не пропустите шанс стать свидетелем осмысленной и остроумной сатиры!