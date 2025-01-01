Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смерть Тарелкина
Киноафиша Смерть Тарелкина

Спектакль Смерть Тарелкина

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина – яркая сатира на чиновничий беспредел

В Театре на Садовой состоится спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Эта история рассказывает о чиновнике Тарелкине, который запутался в долгах и решает имитировать собственную смерть. Для этого он использует паспорт своего умершего соседа Копылова.

Гротесковый текст, написанный более ста лет назад, не утратил своей актуальности. В нём как никогда чётко поднимаются темы глупости, жадности и бюрократии. Спектакль обещает стать отличным зрелищем для любителей социального театра и критики современного общества.

Почему стоит посетить?

Уникальная возможность увидеть, как классическая пьеса может отражать современные реалии. Энергия и искренность игры актеров позволят вам по-новому взглянуть на привычные проблемы. Не пропустите шанс стать свидетелем осмысленной и остроумной сатиры!

Режиссер
Семен Серзин
Семен Серзин
В ролях
Виктор Бугаков
Илья Борисов
Илья Борисов
Михаил Касапов
Юлия Башорина

Купить билет на спектакль Смерть Тарелкина

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1200 ₽

Фотографии

Смерть Тарелкина Смерть Тарелкина Смерть Тарелкина Смерть Тарелкина

В ближайшие дни

Гринч — похититель Рождества
0+
Детский Детские елки
Гринч — похититель Рождества
4 января в 18:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 2450 ₽
Щелкунчик
6+
Балет
Щелкунчик
29 декабря в 13:00 Мариинский театр
Билеты
Щелкунчик
6+
Балет
Щелкунчик
14 декабря в 19:00 Мариинский театр
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше