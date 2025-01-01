Спектакль Киса

Спектакль Семена Серзина по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»

Киса Театр на Садовой готовит зрителям увлекательный спектакль по знаменитому роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». В этом выдающемся произведении рассказывается о приключениях Кисы Воробьянинова, который, узнав тайну брильянтов, скрытых в одном из стульев, отправляется на их поиски вместе с остроумным Остапом Бендером.

О режиссёре и актёрах

Постановку осуществил Семен Серзин, известный своей оригинальной работой в спектакле «Смерть Тарелкина», а также спектакле «Приют комедианта». В главных ролях выступят Алексей Ведерников и Илья Дель, сыгравший Остапа Бендера. Сам Семен Серзин воплотит образ Кисы Воробьянинова.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль обещает быть увлекательным и наполненным юмором, что привлечет как любителей классики, так и поклонников необычных театральных интерпретаций. Живое взаимодействие актёров и яркие сценические решения создадут неповторимую атмосферу, в которой каждый зритель сможет почувствовать себя частью истории.

Не упустите возможность стать свидетелями захватывающего театрального события и насладиться мастерством исполнителей!