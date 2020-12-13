Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Человек из Подольска - трейлер
Киноафиша Трейлеры Человек из Подольска. Трейлер

Человек из Подольска. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 13 октября 2020
Человек из Подольска – «Человек из Подольска» снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В ней драматург рассказал историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией. Абсурдистская трагикомедия маленького человека мгновенно стала одним из главных театральных хитов, а сам Данилов получил за пьесу «Золотую маску».
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
tanita_ru 13 декабря 2020, 09:57
Оценка
Фильм сильный и страшный. Страшнее, чем какой-нибудь триллер или фильм ужасов. Очень понравилась предпоследняя масштабная сцена, которая позволила главному герою выплеснуть его и мою агрессию, после чего его психика смогла продолжать выдерживать дальше, а меня немного отпустило. До этого момента я периодически представляла, как беру дрель и просверливаю насквозь череп "госпожи капитана" в районе виска. Ненавижу принуждение.
13 декабря 2020, 09:57 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Человек из Подольска
Человек из Подольска драма, 2020, Россия
Грузовички - трейлер 00:46
Грузовички  трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Крик 7 - дублированный трейлер 02:19
Крик 7  дублированный трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
К себе нежно - трейлер 01:28
К себе нежно  трейлер
Холоп 3 - тизер-трейлер 01:14
Холоп 3  тизер-трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше