Человек из Подольска
– «Человек из Подольска» снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В ней драматург рассказал историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией. Абсурдистская трагикомедия маленького человека мгновенно стала одним из главных театральных хитов, а сам Данилов получил за пьесу «Золотую маску».
