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Денис Власенко и Мария Луговая помогают душам умерших в трейлере второго сезона «Закрыть гештальт»

1 августа 2025 13:56
Денис Власенко и Мария Луговая помогают душам умерших в трейлере второго сезона «Закрыть гештальт»

На подходе восемь новых эпизодов.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил трейлер второго сезона комедийного фэнтези «Закрыть гештальт». Новые серии начнут выходить 29 сентября.

В центре сюжета — ангел Костя (Денис Власенко), отец главного героя первого сезона. Компанию Косте составляет водитель такси Ольга Дудкина (Мария Луговая), в которую он влюбился. Костя просит небеса, чтобы Оля тоже обрела способность общаться с душами покойников, которые застряли в мире людей. Вместе герои помогают неприкаянным исправить ошибки прошлого и наконец отправиться в мир иной. Среди их «клиентов» оказываются олигарх, чей-то надоедливый сосед и Жорж Дантес, стрелявшийся на дуэли с Пушкиным. Параллельно Костя все больше поддается мирским искушениям, так что Оле приходится следить, чтобы он в итоге не угодил в ад.

Примечательно, что Власенко и Луговая работали в одном театре, но никогда не пересекались на одной сцене. По словам Власенко, на съемках «Закрыть гештальт» он сразу обнаружил, что он и его партнерша говорят «на одном юмористическом языке».

Актерский состав дополнили Игорь Верник, Анна Слю, Екатерина Шкуро, Евгений Шварц, Сергей Чихачев, Илья Борисов, Сергей Епишев, Виктория Маслова, Влад Прохоров, Александр Устюгов, Аристарх Венес и другие. Режиссером выступает Лана Влади.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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