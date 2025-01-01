Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Дядя Ваня» по А.П. Чехову в постановке Евгения Серзина

На сцене театра представят одну из самых известных русских пьес, написанную Антоном Чеховым, — «Дядя Ваня». Постановка молодого режиссера, актера и композитора Евгения Серзина обещает быть насыщенной и многозначной, с акцентом на внутренние переживания персонажей.

Сюжет

Главный конфликт пьесы разворачивается вокруг профессора Серебрякова, который мучительно переживает конец своей блестящей карьеры. Его молодая жена Елена Андреевна пытается поддержать супруга, но в её сердце живет страсть к доктору Астрову. Но Астров не единственный, кто испытывает чувства к Елене: её свояк, Иван Петрович Войницкий, также не равнодушен к ней, хотя его любовь остается безответной.

Сложные отношения между персонажами подчеркивают тему неудовлетворенности жизнью. Каждый из них задается вопросом: что делать, если кажется, что жизнь прожита зря?

Фокус на характеры

В данной интерпретации у «Дяди Вани» акцент смещается — главный герой как таковой отсутствует. Вместо этого внимание зрителей будет сосредоточено на всех участниках спектакля. Мы станем свидетелями их мыслей, поступков и внутренних конфликтов, что позволит глубже понять их надежды и стремления.

Интересные факты

«Дядя Ваня» была написана в 1897 году, но её темы остаются актуальными и по сей день. Пьеса исследует вечные человеческие ценности и переживания, что делает её одной из самых интерпретируемых в мире.

Приглашаем вас на спектакль, который заставит задуматься о смысле жизни и любви. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной театральной истории!

Режиссер
Евгений Серзин
Евгений Серзин
В ролях
Вероника Жукова
Вероника Жукова
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Валерий Дегтярь
Валерий Дегтярь
Илья Борисов
Илья Борисов
Максим Блинов
Максим Блинов

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше