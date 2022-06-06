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Алексей Ведерников

Алексей Ведерников
Алексей Ведерников
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Дата рождения
2 февраля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Талица, СССР (Россия)
Биография Алексея Ведерникова

Алексей Ведерников появился на свет 2 февраля 1986 года в маленьком городке в Свердловской области. Леша рос в большой заботливой семье с двумя сестрами Сашей и Олей. Александра связала свою судьбу со стоматологией, а вот Ольгу вдохновил пример брата, и она тоже решила попытать счастья на актерском поприще.

После школы Алексей отправился в северную столицу, где поступил в СПбГАТИ, в мастерскую Григория Козлова. В театре своего учителя «Мастерской» в 2010 году юный актер начал принимать участие в постановках, и тогда же у него впервые появляется возможность попасть на телевидение. В основном ему доставались эпизодические роли в криминальных сериалах, популярных в то время. Широкую узнаваемость он получил после выхода картины «Батальон».

Ведерников горячо любит театр и признается, что он всегда будет для него приоритетнее кино или телевидения. В первую очередь из-за его коллег на сцене: о них он привык говорить как о друзьях, которых ему не хотелось бы подводить из-за невозможности совместить съемки с репетициями.

Актер старается не афишировать свою личную жизнь, но, судя по его аккаунтам в социальных сетях, он не женат и не имеет детей. Возможно, виной тому насыщенный график съемок, который не оставляет времени на отношения.

Интересные факты о Алексее Ведерникове
  • Родная сестра Алексея Ольга решила тоже стать актрисой, правда, в отличие от брата поступить с первой попытки у нее не получилось;
  • В 2012 году он первый раз получил ведущую роль в картине. Алексей воплотил образ юного сержанта в многосерийном проекте «Патруль. Васильевский остров», который снимался в Петербурге. После этой роли публика оценила комедийный талант актера;
  • Актер был задействован в известной картине «Географ глобус пропил». Несмотря на то, что он получил совсем небольшую роль, этот опыт подарил ему опыт совместной работы с такими маститыми коллегами, как Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Дмитрий Назаров.
Фильмография Алексея Ведерникова
Майор Гром: Трудное детство
Майор Гром: Трудное детство
боевик, криминал, детектив, комедия 2022, Россия
0.0
Давай разведемся
Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.0
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6 июня 2022 15:25
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