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Киноафиша Сериалы Остаться друзьями

Остаться друзьями (2025 - …)

Ostatsya druzyami 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 8 часов 30 минут

О чем сериал

Сериал расскажет о компании друзей, в которой каждый ближе к 30 переживает свои метаморфозы: Катя и Леша только-только стали родителями и пытаются не сойти с ума, холостяки Олег и Эля не понимают, почему собрать всех вместе в вечер пятницы стало так сложно, а ядро компании, Аня и Рома, окончательно перестают слышать друг друга и решают развестись. Эта новость шокирует всех, ведь теперь совместным ужинам, праздникам и тусовкам может прийти конец. Рома уже тысячу раз пожалел о своем решении, зная это, друзья всеми силами пытаются ему помочь вернуть Аню. Правда Аня не спешит возвращаться: она впервые за много лет почувствовала свободу и готова отправиться на поиски новой себя.

Остаться друзьями - тизер первого сезона
Остаться друзьями  тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Софья Зайка
Софья Зайка
Алина Алексеева
Алина Алексеева
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Анастасия Калашникова
Анастасия Калашникова
Никита Никитин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Остаться друзьями - Сезон 1 Сезон 1
2025, 17 эпизодов
 
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