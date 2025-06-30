Сериал расскажет о компании друзей, в которой каждый ближе к 30 переживает свои метаморфозы: Катя и Леша только-только стали родителями и пытаются не сойти с ума, холостяки Олег и Эля не понимают, почему собрать всех вместе в вечер пятницы стало так сложно, а ядро компании, Аня и Рома, окончательно перестают слышать друг друга и решают развестись. Эта новость шокирует всех, ведь теперь совместным ужинам, праздникам и тусовкам может прийти конец. Рома уже тысячу раз пожалел о своем решении, зная это, друзья всеми силами пытаются ему помочь вернуть Аню. Правда Аня не спешит возвращаться: она впервые за много лет почувствовала свободу и готова отправиться на поиски новой себя.