Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению»

Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила полноценный трейлер сказочного фильма «По щучьему велению». В прокат красочный блокбастер для всей семьи выйдет 26 октября.

В основу фильма легла знаменитая сказка о деревенском парне Емеле (Никита Кологривый), которому посчастливилось выловить волшебную щуку, готовую исполнить три его любых желания. В трейлере показано, что первым желанием беспечного Емели становится посещение города без необходимости вставать с печи, тогда как второе желание парня — превращение зимы в лето. Что до третьего желания, то герой решает его приберечь. В то же время он загорается интересом к царевой дочке Анфисе (Алина Алексеева), у которой уже есть ухажер в лице разодетого франта (Юрий Колокольников).

Чтобы добиться у царя (Роман Мадянов) руки Анфисы, Емеле придется действовать без помощи волшебства, но в компании щуки, которая принимает человеческое обличье и предстает в образе обыкновенной девушки Василисы (Мила Ершова). Вместе им доведется отыскать скатерть-самобранку, повстречаться с Котом Баюном и посетить владения Кощея (Федор Лавров).

Съемки «По щучьему велению» прошли в прошлом году в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми и Тобольске. Режиссером выступил Александр Войтинский, считающий сказку «главным жанром в кино».