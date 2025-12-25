Оповещения от Киноафиши
Стажёр по-русски

18+
О фильме

В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович. Он с лёгкостью выполняет любое поручение, стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату. Наблюдая за этим странным ритуалом, коллеги начинают понимать: необычный сотрудник что-то скрывает.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 декабря 2025
Премьера в мире 25 декабря 2025
Дата выхода
4 февраля 2026 Россия Premier
Производство A-Z Production
Другие названия
Stazhyor po-russki, Просто живи, Стажёр по-русски
Режиссер
Александра Хобс
В ролях
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Арсений Попов
Арсений Попов
Марина Калецкая
Марина Калецкая
Алина Алексеева
Алина Алексеева
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
