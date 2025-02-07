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Мы рожаем - трейлер
Киноафиша Трейлеры Мы рожаем. Трейлер

Мы рожаем. Трейлер

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Дата публикации: 25 декабря 2024
Мы рожаем – Между молодыми соседями Аней и Димой не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы «покорить Москву» и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у родителей без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и известная фраза «У вас будет ребёнок!» переворачивают их привычную жизнь с ног на голову. И это только начало непредсказуемого забега на дистанции длиной в 9 месяцев, которую предстоит преодолеть новоиспеченным родителям.
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krivtsova.1987 7 февраля 2025, 18:58
Оценка
Очень весёлый фильм, смотрели с мужем, где- то видели себя).Советую всем сходить!
7 февраля 2025, 18:58 Ответить
Юлия Красникова 14 февраля 2025, 16:27
Оценка
Отличная комедия!!! Хохотала как ужаленная 😅. Но был момент, когда пробило на слезу, прям зацепило! Люблю такие фильмы, чтобы посмеяться и поплакать👍Однозначно рекомендую к просмотру❤️
14 февраля 2025, 16:27 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 15:08
в ответ на сообщение krivtsova.1987 от 7 февраля 2025, 18:58
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
23 февраля 2025, 15:08 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 15:08
в ответ на сообщение Юлия Красникова от 14 февраля 2025, 16:27
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
23 февраля 2025, 15:08 Ответить
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