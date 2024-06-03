Герои комедийного российского сериала «Развод по расчету» – счастливая семейная пара Екатерина и Степан. Ребята любят друг друга и вместе растят детей, но их мучает одна-единственная серьезная проблема – нехватка квадратных метров. Однажды Катя узнает, что компания, в которой они с мужем работают, готова выдать по квартире своим сотрудницам – матерям-одиночкам. Чтобы наконец разъехаться со свекровью, супруги решаются на авантюру. Они подают документы на фиктивный развод. Но как убедить в своем расставании коллег?