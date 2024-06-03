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Постер сериала Развод по расчету
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Киноафиша Сериалы Развод по расчету

Развод по расчету (2024 - …)

Razvod po raschetu 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Герои комедийного российского сериала «Развод по расчету» – счастливая семейная пара Екатерина и Степан. Ребята любят друг друга и вместе растят детей, но их мучает одна-единственная серьезная проблема – нехватка квадратных метров. Однажды Катя узнает, что компания, в которой они с мужем работают, готова выдать по квартире своим сотрудницам – матерям-одиночкам. Чтобы наконец разъехаться со свекровью, супруги решаются на авантюру. Они подают документы на фиктивный развод. Но как убедить в своем расставании коллег?

В ролях
В ролях
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Степан Девонин
Степан Девонин
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Развод по расчету - Сезон 1 Сезон 1
2024, 13 эпизодов
 
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