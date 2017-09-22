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Постер телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Постер телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Постер телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Постер телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Постер телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Постер телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Джек Уайтхолл: путешествия с отцом

Джек Уайтхолл: путешествия с отцом (2017 - 2021)

Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 9 часов 0 минут
О чем телешоу

Молодому комедианту Джэку Уайтхоллу не впервой сотрудничать со своим папой Майклом, и за их плечами совместная работа над популярным ток-шоу и даже написание книг. В этот раз мужчина снова предлагает родственнику хорошо провести время и отправиться в большое путешествие по азиатским странам. Вот только отношения между ними оставляют желать лучшего, и чуть ли не каждый день происходит столкновение интересов сварливого отца-консерватора и свободолюбивого сына. Смогут ли герои прекратить конфликтовать, чтобы не испортить впечатления от поездки?

Джек Уайтхолл: путешествия с отцом - трейлер
Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джэк Уайтхолл
Джэк Уайтхолл Jack Whitehall
Майкл Уайтхолл Michael Whitehall
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Джек Уайтхолл: путешествия с отцом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 6 эпизодов
 
Джек Уайтхолл: путешествия с отцом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 5 эпизодов
 
Джек Уайтхолл: путешествия с отцом - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 2 эпизода
 
Джек Уайтхолл: путешествия с отцом - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 2 эпизода
 
Джек Уайтхолл: путешествия с отцом - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 3 эпизода
 
Кадры из телешоу
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