Джек Уайтхолл: путешествия с отцом (2017 - 2021)

Молодому комедианту Джэку Уайтхоллу не впервой сотрудничать со своим папой Майклом, и за их плечами совместная работа над популярным ток-шоу и даже написание книг. В этот раз мужчина снова предлагает родственнику хорошо провести время и отправиться в большое путешествие по азиатским странам. Вот только отношения между ними оставляют желать лучшего, и чуть ли не каждый день происходит столкновение интересов сварливого отца-консерватора и свободолюбивого сына. Смогут ли герои прекратить конфликтовать, чтобы не испортить впечатления от поездки?