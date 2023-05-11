Вышел дублированный трейлер фантастического ромкома «(Не)идеальные роботы»

В сети появился дублированный трейлер фантастического ромкома «(Не)идеальные роботы» о двух обманщиках и их взбунтовавшихся андроидах. Ведущие роли в картине сыграли Шейлин Вудли и Джек Уайтхолл. Российский релиз намечен на 29 июня.

В центре сюжета — хитрый ловелас Чарльз (Уайтхолл) и прожженная охотница за деньгами состоятельных мужчин по имени Элейн (Вудли). Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным образом приобретают себе роботов-двойников, делающих за них всю предварительную работу по соблазнению. Однажды судьба сводит героев и каждый надеется получить свое — Чарльз грезит о жаркой ночи любви, а Элейн мечтает о крупной сумме денег. К большому разочарованию аферистов, их роботы внезапно влюбляются друг в друга и вместе сбегают. Единственным выходом из ситуации для пары становится погоня. Чтобы не попасть в тюрьму, Чарльз и Элейн решают объединиться и найти своих андроидов.

Режиссерами выступили сценаристы Энтони Хайнс («Борат») и Каспер Кристенсен («Клоун навсегда») — для обоих это полнометражный дебют в качестве постановщиков. В актерском составе также задействоаны Челси Эдмундсон, Эмануэла Постаккини, Барни Бурман, Ричард Липперт и Кэйси Мессер.