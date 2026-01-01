Ночь и день

, 2026
Virginia Woolf's Night & Day
США, Германия / драма, мелодрама
Основанный на самом смешном романе Вирджинии Вульф, фильм «Ночь и день» — это неромантическая комедия о страстной астрономке, которая делает все возможное, чтобы избежать романтической любви и брака. История смелого вызова героини Кэтрин Хилбери эдвардианскому патриархату разворачивается на фоне движения суфражисток и достижений науки и техники на рубеже XX века.

В ролях

Хейли Беннетт
Элиас ЭмБарек
Джэк Уайтхолл
Дженнифер Сондерс
Тимоти Сполл
Миша Батлер
Режиссер Тина Гарави
Сценарист Вирджиния Вулф, Джастин Уоддэлл, Тина Гарави
Композитор Simon Goff
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 июня 2026
Дата выхода
19 июня 2026 Великобритания
9 июля 2026 Германия
19 июня 2026 Ирландия
Производство Asterisk Films, Bridge + Tunnel Productions, Elevation Films
Другие названия
Virginia Woolf's Night & Day, Night and Day

Ночь и день - trailer
Ночь и день Trailer
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Ангелы Ладоги
Ждун 2
Коммерсант
Грузовички
Семь вёрст до рассвета
Приключения желтого чемоданчика
Полутон
Твое сердце будет разбито
Грация
Бой со зверем
