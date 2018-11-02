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Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
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Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
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Дата рождения
7 июля 1901
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
13 ноября 1974
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Витторио Де Сика
Родился 7 июля 1901 года. Сора, Лацио, Италия.
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Фильмография Витторио Де Сика
Поездка
драма, мелодрама
1974, Италия / Франция
5.0
Мы так любили друг друга
драма, комедия
1974, Италия
7.0
Подсолнухи
мелодрама, драма, военный
1970, Италия / СССР / Франция
7.0
Итальянец в Америке
драма
1969, Италия
6.0
Один из тринадцати
комедия, приключения
1969, Италия / Франция
6.0
Ведьмы
драма, мелодрама, комедия
1967, Франция / Италия
6.0
Брак по-итальянски
комедия, драма
1964, Италия / Франция
7.0
Бум
комедия
1963, Италия
7.0
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2 ноября 2018 00:03
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