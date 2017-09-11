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Александр Андрющенко
Александр Андрющенко
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Александр Андрющенко
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Дата рождения
8 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Александра Андрющенко
Родился 8 апреля 1988 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Андрющенко
Напарник
комедия, приключения
2017, Россия
6.0
Лёд
мелодрама
2017, Россия
7.0
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