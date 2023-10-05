Меню
Киноафиша Трейлеры Повелитель ветра. Трейлер

Повелитель ветра. Трейлер

🧡 2
👏 1
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 25 сентября 2023
Повелитель ветра – Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.
Алексей Боргер 5 октября 2023, 15:04
Оценка
Был сегодня с женой на премьере этого фильма в кинотеатре Каро 6 Будапешт (г. Москва, ул. Лескова, 14
https://yandex.ru/maps/org/karo_6_budapesht/208781061557)
Фильм замечательный!!!
Однозначно рекомендую к просмотру!!!
Хороший актëрский состав, замечательный сюжет, основанный на биографии Фëдора Конюхова...
И отдельное спасибо за прекрасные спецэфекты!!!
5 октября 2023, 15:04 Ответить
Максим Лисовский 5 октября 2023, 20:22
Фильм достойный для просмотра, рекомендую.
5 октября 2023, 20:22 Ответить
5 октября 2023, 22:16
Отличный фильм! Второй раз пойду..
5 октября 2023, 22:16 Ответить
User 5 октября 2023, 23:55
Оценка
Фильм понравился! Отличная игра актеров. Переживала за героя на протяжении всего фильма.
5 октября 2023, 23:55 Ответить
Comon 6 октября 2023, 00:39
Оценка
Фильмец хороший, позитивный. Бондарчук сыграл хорошо, может когда захочет. Конечно натурных сьемок не так уж много, это увеличило бы стоимость фильма минимум в два раза, и вселенского ужаса природы не очень прочувствовалось, спец эффекты на добротном, но нашем, российском уровне. Вообщем, неплохой фильм про великого человека.
6 октября 2023, 00:39 Ответить
Makas Yakov 6 октября 2023, 21:07
Оценка
Весь экшен можно посмотреть в трейлере, в фильме его нет. Нудятина, лучше реально посмотреть документальный фильм о Конюхове ,будет интереснее чем это г...
6 октября 2023, 21:07 Ответить
Александр Шибанов 7 октября 2023, 11:49
Оценка
Познавательно. 7 баллов.
7 октября 2023, 11:49 Ответить
Дарья Попова 7 октября 2023, 14:53
Оценка
Прекрасный во всех смыслах фильм. Невероятно трогает и закручивает в чувства восторга.
7 октября 2023, 14:53 Ответить
nata.podolnik 7 октября 2023, 17:00
Оценка
Сегодня с семьей были на этом фильме в кинотеатре Слава. Случайно узнала о нем и стала в предвкушении ждать премьеру! И я не ошиблась! Фильм-шедевр!!! Спасибо всем: за сюжет, за безупречную игру актеров, за отличную съемку. Особенно интересно было смотреть, так как мы с сыном увлекаемся Жюлем Верном, предпоследняя прочтенная книга - 5 недель на воздушном шаре. Советую всем предварительно поинтересоваться биографией Конюхова, очень интересно наблюдать, как его правильно, на мой взгляд, изобразили в фильме, и все факты совпадают с реальностью. В фильме я пережила огромную палитру эмоций: радость, волнение, гордость за то, что этот выдающийся, поистине уникальный человек-живая легенда именно нашей страны! Федору Конюхову, его сыну Оскару, семье и всем участвующим в данных экспедициях браво и низкий поклон!!!
7 октября 2023, 17:00 Ответить
umanceva219 7 октября 2023, 22:43
Оценка
Офигенный фильм, ходили всей семьёй подростку тоже очень понравился . всем рекомендую 👍
7 октября 2023, 22:43 Ответить
brukva.e 8 октября 2023, 10:23
Оценка
Фильм замечательный! Отличная игра актеров! Поражают красивейшие съемки, возможность заглянуть туда где в обычной жизни не побывать. Фильм вызывает гордость за русского человека. Рекомендую к просмотру!
8 октября 2023, 10:23 Ответить
ordin_i 8 октября 2023, 15:06
Безобразное количество рекламы перед началом фильма - суммарно 24 минуты!!! Я не рекламу пришёл смотреть в кино. Что за безобразие!!
8 октября 2023, 15:06 Ответить
m.tyurkova 9 октября 2023, 01:00
Оценка
Хороший фильм 👍🏻
9 октября 2023, 01:00 Ответить
nikitatutunnik46 10 октября 2023, 10:41
Оценка
Здравствуйте как оплатить по пушкинской карте
10 октября 2023, 10:41 Ответить
iferyagin 11 октября 2023, 07:50
Оценка
Супер! Посмотрели с большим удовольствием, всем рекомендую.
11 октября 2023, 07:50 Ответить
https://intrade.bar/68731 11 октября 2023, 16:44
Оценка
Фильм очень зрелищный! Как же прекрасно, что наши стали снимать такие замечательные фильмы!
11 октября 2023, 16:44 Ответить
Micah Rizner 11 октября 2023, 18:25
Оценка
Super film
11 октября 2023, 18:25 Ответить
Софья Ваганова 11 октября 2023, 19:14
Очень понравился фильм,смотреть интересно на всем протяжении
11 октября 2023, 19:14 Ответить
lajsangadiatova46 11 октября 2023, 20:42
Оценка
Фильм 50/50 неинтересено
11 октября 2023, 20:42 Ответить
nik24-02 14 октября 2023, 17:27
Оценка
Музыка в этом фильме замечательная.
14 октября 2023, 17:27 Ответить
Сергей Геннадьевич 14 октября 2023, 18:10
Оценка
Фильм очень понравился. Смотрели на одном дыхании. Спасибо от всей души!
14 октября 2023, 18:10 Ответить
s.aleksey.v 15 октября 2023, 11:07
Оценка
Вчера были с женой на этом фильме, впечатление хорошее, сожалений о походе нет! На протяжении всего сеанса, сюжет держит зрителя, а это уже говорит о том, что стоящая картина! Актерский состав, их работа, графика на высоте, да что там говорить-шикарно!
15 октября 2023, 11:07 Ответить
Эмилия Рустамовна 15 октября 2023, 12:11
Оценка
фильм тяжелый, но дух захватывает, прям интересно
15 октября 2023, 12:11 Ответить
apodoplelov 15 октября 2023, 21:41
Оценка
Настала пора и нам наконец-то рассказывать о своих героях, совершать головокружительные подвиги в кино и в финале размахивать российским флагом под торжественную отечественную музыку. Вроде бы и конкурент вышел из строя и все его секретные техники уже должны быть изучены вдоль и поперёк. И режиссёры, мечтавшие устроить у нас второй Голливуд, должны сейчас с удвоенной силой вливать в кинопрокат свои «американские» блокбастеры.
Но, видно, что-то с нашими творцами всё-таки не так, что раз за разом их детища сдуваются, не достигнув нужной высоты (просто в основном отрицательный отбор и остаются бездари)

Но больше всего покоробило изображение самого храброго путешественника. Тот, кем мы должны были восхищаться, на поверку оказался — эгоистом, посредственным семьянином, изобретателем своих заповедей и зависящим от воли судьбы и других людей.

Очень плохо. В принципе как всегда.
15 октября 2023, 21:41 Ответить
Ангелина Вольхина 16 октября 2023, 19:37
Оценка
Спасибо за фильм, очень понравился .
16 октября 2023, 19:37 Ответить
demidovainna1982 17 октября 2023, 00:21
Оценка
Кино очень хорошее, на одном дыхании смотреть, очень рекомендую
17 октября 2023, 00:21 Ответить
Алексей Гущин 19 октября 2023, 00:26
Оценка
фильм который можно не раз пересмотреть. рекомендую
19 октября 2023, 00:26 Ответить
Эля Полянская 20 октября 2023, 18:57
Оценка
Сильный и захватывающий фильм, после просмотра зрители стоя аплодировали! Нет слов, одни положительные эмоции!
20 октября 2023, 18:57 Ответить
Катерина Скоринова 22 октября 2023, 13:24
Оценка
Хороший фильм
22 октября 2023, 13:24 Ответить
Владимир Шкуренко 22 октября 2023, 17:01
Оценка
Хороший фильм о силе духа человека и поддержки его семьей. Твердая 5! Спасибо.
22 октября 2023, 17:01 Ответить
Славик 23 октября 2023, 08:59
Оценка
Редкое Г
23 октября 2023, 08:59 Ответить
Светлана Жихарева 23 октября 2023, 10:41
Оценка
Сильнейший и глубокий фильм! Побольше бы таких!
23 октября 2023, 10:41 Ответить
Екатерина Лашкевич 24 октября 2023, 17:07
Оценка
Сегодня 24.10.23 сходила с подружкой на этот фильм. Очень понравилось. И съёмки и спецэффекты захватывают. И сюжет про СИЛЬНЫХ людей, с которыми БОГ. А самое главное это РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!! А не слащаво выдуманная история про какого нибудь Халка или человека Паука...Это жизнь, которая поражает восхищает- это человек, которым можно гордиться. И это глубоко Русский человек- православный священник....🙏 фильм смотрится на одном дыхании. Спасибо за картину и эмоции❤️
24 октября 2023, 17:07 Ответить
Екатерина Лашкевич 24 октября 2023, 17:13
Оценка
Прекрасная игра актеров- молодцы. И документальные кадры в конце фильма👍👍👍 А ведь на самом деле, думаю никакой фильм и спецэффекты не смогут описать что человек там чувствовал на самом деле. Герой❤️ Всем рекомендую🤝💪👍
24 октября 2023, 17:13 Ответить
Ирина Васильева 26 октября 2023, 06:54
Оценка
Очень хороший фильм, интересный захватывающий, красивые съёмки, по реальным событиям, рекомендую к просмотру.
26 октября 2023, 06:54 Ответить
et flekser 27 октября 2023, 16:01
Оценка
Плюсы:
1. Интересный сюжет
2. Есть сюжетные повороты по типу того, что что-то могло во время полёта отказать.
Минусы Это российский фильм
27 октября 2023, 16:01 Ответить
pavel.demid94 29 октября 2023, 19:38
Оценка
Шикарный фильм ) силтный духом , смотрю третий раз и каждый как новый . Рекомендую
29 октября 2023, 19:38 Ответить
Юлия 29 октября 2023, 22:07
Оценка
Фильм "Повелитель ветра" я посмотрела в кинотеатре "Алмаз Синема". Это кино о том, как священник Федор Конюхов покоряет стихию. Мне очень понравилась игра актерского состава: и Бондарчука в роли самого Конюхова, и Михалковой в роли его жены, и других актеров. Фильм оказался настолько живым и интересным, что даже меня, взрослого человека, некоторые сюжеты фильма пробили на слезу. Фильм получился очень захватывающим и поучительным. Это - прекрасная работа. Федор Конюхов уже не молод, но решился на отважный поступок. Фильм побуждает каждого зрителя задуматься над смыслом жизни и доказывает, что ничего невозможного нет на свете. А человек может многое. Я рекомендую посмотреть этот фильм и взрослым, и детям.
29 октября 2023, 22:07 Ответить
Альбина Сычева 30 октября 2023, 15:49
Оценка
Потрясающий фильм, красивый, динамичный, глубоко драматичный и насыщенный.
30 октября 2023, 15:49 Ответить
Наталья Поюнова 30 октября 2023, 19:00
Фильм классный, очень понравился, приду ещё!!!
30 октября 2023, 19:00 Ответить
Алёна Куприянова 30 октября 2023, 19:04
Оценка
фильм замечательный, ходила вместе с группой. невероятно интересный, невозможно оторваться от просмотра, смотрела на одном дыхании. рекомендую всем к просмотру
30 октября 2023, 19:04 Ответить
Алина Егорова 31 октября 2023, 12:12
Мне очень понравился данный фильм , там очень захватывающий сюжет, который пробирает до мурашек .
31 октября 2023, 12:12 Ответить
Евгения Щербинина 31 октября 2023, 12:17
Оценка
Это просто офигенный фильм! \
Дух захватывает, очень интересно, и особенно для тех кто любит испытать адреналин, или поволноваться за персонажа 😍рекомендую!
31 октября 2023, 12:17 Ответить
Ольга Владимирова 31 октября 2023, 12:56
Оценка
Смотрели фильм с внуком 11 лет. Мне фильм очень понравился. Эффекты, сюжет. Тем более основан на реальных событиях.
31 октября 2023, 12:56 Ответить
Яна Коломенская 31 октября 2023, 17:14
Отличный фильм, смотрится на одном дыхании, интересный сюжет. Всем советую к просмотру
31 октября 2023, 17:14 Ответить
cherrry 1 ноября 2023, 02:52
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 26 октября 2023, 11:56
Оценка
Киноафиша, вы хоть отслеживаете какую рекламу вставляете в трейлер? Фильм для детей 6+, а реклама в трейлере 18+, Окко рекламирует очередной развратный сериал. Решили с ребенком посмотреть трейлер и тут такая реклама... В Роскомнадзор написать жалобу?
1 ноября 2023, 02:52 Ответить
Наталья Корнева 1 ноября 2023, 12:34
Оценка
Потрясающий фильм! Отличный актерский состав, шикарные спецэффекты. Весь фильм в напряжении. Спасибо! Рекомендую к просмотру.
1 ноября 2023, 12:34 Ответить
Ольга Срабова 4 ноября 2023, 16:52
Оценка
Фильм высокого уровня:
психологически, эмоционально и нравственно.
4 ноября 2023, 16:52 Ответить
User 4 ноября 2023, 17:38
Оценка
Трогательный фильм ! В каких то местах аж мондраж был ! Но одноразовый..
4 ноября 2023, 17:38 Ответить
Даниил Кучеров 6 ноября 2023, 18:57
Оценка
приветствую всех почитателей российского киноматографа. был с девушкой, она просто в восторге, рассказывала всем пьяная знакомым про федора конюхова и какой он вообще мужик я даже начал ревновать ее к бондарчуку
поэтому поставлю 1 звезду
6 ноября 2023, 18:57 Ответить
podumaiu 7 ноября 2023, 22:34
Оценка
Очень понравился фильм! Впечатлил... Актеры хорошие, все понравились!
7 ноября 2023, 22:34 Ответить
morning666 8 ноября 2023, 21:10
Оценка
Хороший фильм, ходили с женой, нам понравился. Пролетел незаметно. Весь фильм в напряжении. Не избитый сюжет, традиционные семейные ценность, отличная игра актеров. Визуальных эффектов не много, но сделаны качественно и правдоподобно. Особенно впечатлило грозовое небо, только не привычно - с земли, а сверху из облаков. Хороший семейный фильм. Рекомендую.
8 ноября 2023, 21:10 Ответить
Элина Тихомирова 1 декабря 2023, 23:01
Оценка
Фильм - просто невероятный!!! Оторваться было невозможно. Смотреть всем! Духоподъёмный и фантастический. Невозможно поверить, что такое под силу человеку. Съёмочной группе восхищение и поклон. Вы сняли нереальное!
1 декабря 2023, 23:01 Ответить
Weteran Mc 25 июня 2024, 00:09
Оценка
Сегодня посмотрел премьеру отечественной биографической драмы о русском путешественнике XXI века, Фёдоре Конюхове - «Повелитель ветра».
После одиночного кругосветного плавания на деревянной лодке с вёслами, Фёдор решает воплотить мечту своего детства и отправится в кругосветку на большом воздушном шаре - тем самым, попасть в книгу рекордов Гиннеса. Когда уже было всё готово к путешествию, у Конюхова прихватывает сердце. Команда его отговаривает от путешествия, но Фёдор вопреки всем, отправляется в сложный, экстремальный, и очень интересный полёт длинною в 10 дней.
Фильм можно разделить на две части: первая - его воспоминания о детстве в виде флэшбэков в промежутках подготовки к полёту и вторая часть более динамичная - сам полёт.
Нужно отметить, что в картине используется очень много компьютерной графики и шикарных спецэффектов, а красоту полёта дополняет великолепное музыкальное сопровождение. Но есть и минус, слишком много не нужной болтовни и тех самых флэшбэков, которые я не особо люблю в фильмах.
Нужно отдать должное этому путешественнику, не так много до сих пор живых и великих людей, о которых снимают фильмы, как этот.

Учитывая всё вышесказанное, моя оценка: 7 из 10. 👍
25 июня 2024, 00:09 Ответить
