Повелитель ветра
– Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.
https://yandex.ru/maps/org/karo_6_budapesht/208781061557)
Фильм замечательный!!!
Однозначно рекомендую к просмотру!!!
Хороший актëрский состав, замечательный сюжет, основанный на биографии Фëдора Конюхова...
И отдельное спасибо за прекрасные спецэфекты!!!
Но, видно, что-то с нашими творцами всё-таки не так, что раз за разом их детища сдуваются, не достигнув нужной высоты (просто в основном отрицательный отбор и остаются бездари)
Но больше всего покоробило изображение самого храброго путешественника. Тот, кем мы должны были восхищаться, на поверку оказался — эгоистом, посредственным семьянином, изобретателем своих заповедей и зависящим от воли судьбы и других людей.
Очень плохо. В принципе как всегда.
1. Интересный сюжет
2. Есть сюжетные повороты по типу того, что что-то могло во время полёта отказать.
Минусы Это российский фильм
Дух захватывает, очень интересно, и особенно для тех кто любит испытать адреналин, или поволноваться за персонажа 😍рекомендую!
психологически, эмоционально и нравственно.
поэтому поставлю 1 звезду
После одиночного кругосветного плавания на деревянной лодке с вёслами, Фёдор решает воплотить мечту своего детства и отправится в кругосветку на большом воздушном шаре - тем самым, попасть в книгу рекордов Гиннеса. Когда уже было всё готово к путешествию, у Конюхова прихватывает сердце. Команда его отговаривает от путешествия, но Фёдор вопреки всем, отправляется в сложный, экстремальный, и очень интересный полёт длинною в 10 дней.
Фильм можно разделить на две части: первая - его воспоминания о детстве в виде флэшбэков в промежутках подготовки к полёту и вторая часть более динамичная - сам полёт.
Нужно отметить, что в картине используется очень много компьютерной графики и шикарных спецэффектов, а красоту полёта дополняет великолепное музыкальное сопровождение. Но есть и минус, слишком много не нужной болтовни и тех самых флэшбэков, которые я не особо люблю в фильмах.
Нужно отдать должное этому путешественнику, не так много до сих пор живых и великих людей, о которых снимают фильмы, как этот.
Учитывая всё вышесказанное, моя оценка: 7 из 10. 👍
Авторизация по e-mail