«Рашн Юг»: Рецензия Киноафиши

Молодой и скромный студент Артем (звезда текущего сезона Семен Трескунов, успевший засветиться и в «Родных» Ильи Аксенова, и в «Смертельных иллюзиях» Олега Асадулина) грызет гранит науки и не строит амбициозных планов на жизнь. Отправившись с товарищем на соревнования по прыжкам в воду, он видит Ее — статную красавицу Ксюшу (Стася Милославская, переодевшаяся из трико фехтовальщицы в фильме «На острие» в облегающий купальник). Искра, буря, безумие и, конечно, slow motion с закадровым голосом (фишка, которую авторы повторят еще не раз) — бац — и гранит науки уже не на первом месте. Ксюша в сознании Артема в одно мгновение оказывается на вершине пирамиды Маслоу.

Ухаживая за девушкой, парень окончательно теряет голову. Заветное свидание с объектом своих сердечных мук срывается. Расстроившись из-за этого, Артем решает ехать к спортсменке в Краснодарский край, на ее малую родину. Но там молодой студент попадает в невообразимый водоворот безумных приключений, финал которых принесет еще большие муки. Оказывается, у девушки уже есть жених — полицейский Игорь (Александр Метелкин, один из группы Дятлова в недавнем сериале ТНТ). Впрочем, своим будущим мужем Ксюша его не видит, потому и сбегает прямо со свадьбы. Потому что… у нее, как говаривал капитан Джек Воробей, еще и зазноба имеется в лице курсанта военно-морского училища Никиты (Риналь Мухаметов). Хотя и с ним не все ладно: он то рядом, то пропадает месяцами, не звонит и не пишет.

Рашн Юг

Чего в фильме «Рашн Юг» предостаточно, так это местного колорита. Авторы явно хотели, чтобы кино позиционировалось не менее крутым, чем полнометражный хит с блогерами «Непосредственно Каха». Но если в картине любимого режиссера BadComedian’а Виктора Шамирова имеются харизматичные и знакомые персонажи, давно укоренившиеся в сознании местных жителей (все-таки их YouTube-каналу уже много лет), то фактура «Рашн Юга» не выдерживает никакой критики. Сценарная группа, работавшая над этой историей, имеет в своем багаже такие проекты, как «Елки новые», «Красотка в ударе», «(Не)идеальный мужчина». Возглавлял этот «креативный» кластер Жора Крыжовников, который изначально должен был режиссировать фильм, но в итоге этот пост занял один из продюсеров СТС.

Кажется, в историю «Рашн Юга» впихнули «каждой твари по паре», т.е. буквально взяли детали вышеупомянутых картин и добавили в повествование, немного видоизменив. Например, свадьба главной героини (в частности, попытки родственников из обеих семей догнать сбежавшую невесту) оборачивается очередной копиркой «Горько!». Поведение трех ухажеров, бегающих с разной степенью активности за красавицей Ксюшей, очень похоже на характерные повадки героя Егора Крида из опуса Марюса Вайсберга. В отдельных эпизодах возникают и знакомые тропы из аналогичных «комедий». На втором плане появляется Роман Мадянов, отчитывающий родного сына (еще немного, и отправит его на перевоспитание, как в «Холопе»). Повторяет «ключевые» фразы за героями дальний родственник дядя Толя (Сергей Лавыгин из «Горько!»). Вместо того, чтобы трансформировать прошлый опыт и адаптировать его ко все-таки новой истории, авторы сценария «Рашн Юга» просто эксплуатируют уже испытанные схемы, не гнушаясь собственной вторичности.

Рашн Юг

Форменным издевательством над зрителем оказываются и актерские переигрывания ведущих персонажей. Начнем с того, что никому из них не хочется по-настоящему сопереживать, ни один из героев этого элементарно не заслуживает (собственно, на этом можно и закончить). Запертые в рамках бесконечно-праздной атмосферы (да, авторы не устают напоминать, что события происходят на русском Юге с его особыми законами и интонацией) между морем, казачьей шашкой и горячей шаурмой все трое — и Артем, и Игорь, и Никита — на поверку оказываются банальными эгоистами. Сценаристы наделили их нарочито отрицательными чертами; пусть в начале они неплохо их скрывали, но ближе к финалу все останутся «чисты» как на подбор. В раскаяние персонажа Трескунова не веришь ни капли, все поступки мужчин в кадре обусловлены или эгоистичными намерениями, или юношеским максимализмом, или психотравмой, с которой вовремя не обратились к специалисту (что для русского кино, увы, пока в зоне нормы — к психологам «здоровые» люди не обращаются).

Если «Рашн Юг» — это попытка отрекламировать теплые края нашей Родины с помощью глянцевого драмеди, то это откровенный провал. Кино понравится разве что местным (с точки зрения ностальгии — фильм в Краснодарском крае и снимался) и, быть может, любителям необременительного «комедийного» зрелища, лишенного причинно-логических связей и живых эмоций.