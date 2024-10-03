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Мишель Блан
Michel Blanc
Киноафиша
Персоны
Мишель Блан
Мишель Блан
Michel Blanc
Дата рождения
16 июня 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
3 октября 2024
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Курбевуа, Франция
Место смерти
XII округ Парижа, Франция
Место захоронения
Пер-Лашез, Франция
Рост
166 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Мишель Блан
Родился 16 июня 1952 года. Курбевуа, Верхняя Сена, Франция.
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Популярные фильмы
7.6
Месье Ир
(1989)
7.5
Дед Мороз – отморозок
(1982)
7.2
Пряности и страсти
(2014)
Фильмография Мишель Блан
6.2
Конспиративная квартира
La cache
комедия, драма
2025, Франция / Люксембург / Швейцария
4.7
Поехавший
Le routard
комедия
2025, Франция
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6.3
Шофёр напрокат
Marie-Line et son juge
комедия, драма
2023, Франция
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6.4
Маленькие победы
Les petites victoires
комедия
2022, Франция
4.6
Семейка с приветом: Новогодние разборки
Les Tuche 4
комедия
2021, Бельгия / Франция
6.9
Хороший доктор
Docteur?
комедия
2019, Франция
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4.8
Новые приключения Аладдина
Les nouvelles aventures d'Aladin
комедия
2016, Франция
Смотреть трейлер
6.2
Киллер поневоле
Un petit boulot
комедия, криминал
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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