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Мишель Блан
Мишель Блан Michel Blanc
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Мишель Блан

Michel Blanc

Дата рождения
16 июня 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
3 октября 2024
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Курбевуа, Франция
Место смерти
XII округ Парижа, Франция
Место захоронения
Пер-Лашез, Франция
Рост
166 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Мишель Блан

Родился 16 июня 1952 года. Курбевуа, Верхняя Сена, Франция.

Популярные фильмы

Месье Ир 7.6
Месье Ир (1989)
Дед Мороз – отморозок 7.5
Дед Мороз – отморозок (1982)
Пряности и страсти 7.2
Пряности и страсти (2014)

Фильмография Мишель Блан

Конспиративная квартира 6.2
Конспиративная квартира La cache
комедия, драма 2025, Франция / Люксембург / Швейцария
Поехавший 4.7
Поехавший Le routard
комедия 2025, Франция
Смотреть трейлер
Шофёр напрокат 6.3
Шофёр напрокат Marie-Line et son juge
комедия, драма 2023, Франция
Маленькие победы 6.4
Маленькие победы Les petites victoires
комедия 2022, Франция
Семейка с приветом: Новогодние разборки 4.6
Семейка с приветом: Новогодние разборки Les Tuche 4
комедия 2021, Бельгия / Франция
Хороший доктор 6.9
Хороший доктор Docteur?
комедия 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Новые приключения Аладдина 4.8
Новые приключения Аладдина Les nouvelles aventures d'Aladin
комедия 2016, Франция
Смотреть трейлер
Киллер поневоле 6.2
Киллер поневоле Un petit boulot
комедия, криминал 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
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