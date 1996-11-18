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Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
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Зиновий Гердт
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Дата рождения
21 сентября 1916
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
18 ноября 1996
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Зиновий Гердт
Родился 21 сентября 1916 года. Себеж, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Зиновий Гердт
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
комедия, военный, мелодрама
1994, Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
6.0
Затерянный в Сибири
драма, мелодрама
1991, СССР / Великобритания
6.0
Искусство жить в Одессе
комедия, драма
1989, СССР
6.0
Поездка в Висбаден
мелодрама, драма
1989, СССР
6.0
Биндюжник и король
комедия, драма, мюзикл
1989, СССР
6.0
Воры в законе
боевик, триллер, криминал
1988, СССР
6.0
Кувырок через голову
комедия, семейный
1987, СССР
6.0
На златом крыльце сидели
семейный, сказка
1986, СССР
6.0
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