Тед Дэнсон
Награды
Награды и номинации Теда Дэнсона
Ted Danson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Теда Дэнсона
Золотой глобус 2025
Carol Burnett Award
Победитель
Carol Burnett Award
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
