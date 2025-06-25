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Киноафиша Новости Девушка ищет новый смысл жизни в трейлере теплой инди-драмы «Прости, детка»

Девушка ищет новый смысл жизни в трейлере теплой инди-драмы «Прости, детка»

25 июня 2025 17:12
Девушка ищет новый смысл жизни в трейлере теплой инди-драмы «Прости, детка»

Фильм произвел фурор на минувшем кинофестивале «Сандэнс».

Кинопрокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер драмы с элементами комедии «Прости, детка». После премьеры на кинофестивале независимого кино «Сандэнс» за права на этот проект разразилась борьба между крупнейшими компаниями, занимающимися распространением авторских фильмов. В итоге студия A24 опередила Neon, Mubi и Searchlight Pictures. Релиз в российских кинотеатрах состоится 24 июля.

«Прости, детка» — режиссерский и сценарный дебют Евы Виктор, которая известна как журналистка, актриса и создательница контента. Кроме того, она сыграла главную роль.

Главной героиней выступает Агнес (Виктор), которая работает преподавательницей в колледже, расположенном на северо-востоке США. Три года назад девушка пережила сексуальное насилие, но до сих пор не может прийти в себя. Поддерживает Агнес ее лучшая подруга в исполнении Наоми Аки. Однажды девушки знакомятся с парнем (Лукас Хеджес), с которым у Агнес неожиданно завязываются романтические отношения.

На Rotten Tomatoes «Прости, детка» имеет 96% «свежести» на основе 57 рецензий. Картину хвалят за трогательность, честность, естественность, проникновенность и отличные актерские работы.

Фото: A24
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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