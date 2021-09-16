«Платформа» — американский сериал в жанре сатиры. Производством данного проекта занималась американская компания Hulu. По словам создателя «Платформы» Б. Дж. Новака, шоу будет представлять собой антологию, состоящую из пяти отдельных эпизодов. Среди них будет сюжет про женщину, которая станет по-настоящему одержимой негативным отзывом в социальной сети; очень богатого мужчину, который вознамерится отомстить своему врагу, а также история про отвратительное секс-видео, способное спасти человека от тюремного заключения.