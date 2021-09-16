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Постер к сериалу Платформа
Постер к сериалу Платформа
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Киноафиша Сериалы Платформа
Платформа (2021 - …) The Premise
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 2 часа 30 минут
О чем сериал

«Платформа» — американский сериал в жанре сатиры. Производством данного проекта занималась американская компания Hulu. По словам создателя «Платформы» Б. Дж. Новака, шоу будет представлять собой антологию, состоящую из пяти отдельных эпизодов. Среди них будет сюжет про женщину, которая станет по-настоящему одержимой негативным отзывом в социальной сети; очень богатого мужчину, который вознамерится отомстить своему врагу, а также история про отвратительное секс-видео, способное спасти человека от тюремного заключения.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Б.Дж. Новак
Б.Дж. Новак
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Б.Дж. Новак
Б.Дж. Новак Host
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Платформа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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