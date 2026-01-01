Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Лукас Хеджес
Награды
Награды и номинации Лукаса Хеджеса
Lucas Hedges
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Награды
Награды и номинации Лукаса Хеджеса
Оскар 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2017
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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