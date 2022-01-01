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Александр Клюквин
Александр Клюквин
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Александр Клюквин
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Дата рождения
26 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Иркутск, СССР (Россия)
Рост
183 см
Биография Александра Клюквина
Родился 26 апреля 1956 года. Иркутск, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Клюквина
Краснодарский спрут. Коррупция по-советски
документальный
2018, Россия
0.0
Нюрнберг. 70 лет спустя
документальный
2017, Россия
0.0
Убийство в дачный сезон
детектив
2008, Россия
0.0
Ничего личного
драма
2007, Россия
7.0
Прорыв
драма, военный
2005, Россия
6.0
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