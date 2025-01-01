Молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.