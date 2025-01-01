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Киноафиша Сериалы Зовите Витю!

Зовите Витю! (2025 - …)

Zovite Vityu! 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

В ролях
В ролях
Александра Бортич
Александра Бортич
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Сергей Рост
Сергей Рост
Василий Михайлов
Илья Соболев
Илья Соболев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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