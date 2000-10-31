Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Валери Зоидова
Валери Зоидова
Киноафиша Персоны Валери Зоидова

Валери Зоидова

Дата рождения
31 октября 2000
Возраст
22 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Нижний Новгород , Россия

Популярные фильмы

Пансион
Пансион (2022)
0
Король и Шут
Король и Шут (2023)
0
Тетя Марта
Тетя Марта (2022)
0

Фильмография Валери Зоидова

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актриса 4
Король и Шут
Король и Шут
драма, биография, музыка 2023, Россия
Страсти по Матвею
комедия, мелодрама 2023, Россия
Пансион
Пансион
триллер, детектив 2022, Россия
Тетя Марта
Тетя Марта
комедия 2022, Россия
Новости о Валери Зоидова
В Москве подошли к концу съемки фильма «Страсти по Матвею»
В Москве подошли к концу съемки фильма «Страсти по Матвею»
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши