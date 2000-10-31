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Валери Зоидова
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Персоны
Валери Зоидова
Валери Зоидова
Дата рождения
31 октября 2000
Возраст
22 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Нижний Новгород , Россия
Популярные фильмы
Пансион
(2022)
0
Король и Шут
(2023)
0
Тетя Марта
(2022)
0
Фильмография Валери Зоидова
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Триллер
Год
Все
2023
2022
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Король и Шут
драма, биография, музыка
2023, Россия
Страсти по Матвею
комедия, мелодрама
2023, Россия
Пансион
триллер, детектив
2022, Россия
Тетя Марта
комедия
2022, Россия
Новости о Валери Зоидова
В Москве подошли к концу съемки фильма «Страсти по Матвею»
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