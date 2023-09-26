Березки, футбол и бандиты: вышел новый тизер сериала «ФК Родина»

В сети появился тизер многосерийной комедии с элементами роуд-муви «ФК Родина». Сериал представляет собой криминальную историю о спасении футбольного клуба. Шоу выйдет эксклюзивно на платформах more tv и Wink 12 октября.

Сюжет вращается вокруг провинциальной футбольной команды «Родина», оказавшейся в крайне затруднительном положении. В самый разгар сезона мэрия решает прекратить финансирование клуба, так что футболисты оказываются не у дел, а команда исключается из чемпионата. Чтобы спасти положение, главные герои соглашаются на сомнительную сделку с местным бандитом. По условиям устного соглашения, футболисты должны перевезти для гангстера контрабанду в Китай. Однако дело идет не по плану, так что футболисты оказываются в числе должников криминального авторитета. Кроме того, на них начинают охоту бандиты из Китая.

В основной актерский ансамбль вошли Роман Евдокимов, Максим Белбородов, Валерия Репина, Игорь Хрипунов, Владимир Виноградов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Юрий Нифонтов, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина и Алексей Филиппов. Режиссером выступает Иван Плечев («Солдаут», «Дым»). Производством занимается студия Prospect Production, ранее выпустившая молодежный хит «Трудные подростки».