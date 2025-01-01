Меню
Женитьба
Билеты от 1100₽
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Постановка
Малый театр России 12+
Возраст 12+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Премьера «Женитьбы» в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится долгожданная премьера спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». Это яркая и увлекательная комедия о сорванной свадьбе нерешительного чиновника, разборчивой невесты и проворной свахи.

Сюжет и персонажи

Главный герой, полный сомнений, сталкивается с выбором, который, на первый взгляд, кажется незначительным. Но его внутренние терзания «хочется, но колется» превращаются в настоящую трагедию, напоминающую гамлетовские муки выбора: «быть или не быть». Яркие характеры — разборчивая невеста, незадачливые женихи и проворная сваха — прописаны с мастерством, достойным пера Гоголя и блестящими актёрскими исполнениями.

Режиссура и стиль

Спектакль, созданный под бережным руководством Юрия Соломина, в полной мере передаёт неповторимый и живой язык Гоголя. Это действительно ценное событие для всех поклонников классики, которая остаётся актуальной и интересной.

Не упустите возможность увидеть «Женитьбу» в исполнении талантливых актёров Малого театра — это обещает стать настоящим театральным подарком для всех зрителей!

В ролях
Валерий Афанасьев
Валерий Афанасьев
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Людмила Полякова
Людмила Полякова
Александр Вершинин
Александр Ермаков
Исполнители
Мария Дунаевская
Наталья Хрусталёва
Григорий Гоберник
Игнатий Кузнецов

Купить билет на спектакль Женитьба

Декабрь
Январь
Февраль
Март
11 декабря четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
18 декабря четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
30 января пятница
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
14 февраля суббота
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
3 марта вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
31 марта вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба

