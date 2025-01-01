Спектакль Женитьба

Премьера «Женитьбы» в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится долгожданная премьера спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». Это яркая и увлекательная комедия о сорванной свадьбе нерешительного чиновника, разборчивой невесты и проворной свахи.

Сюжет и персонажи

Главный герой, полный сомнений, сталкивается с выбором, который, на первый взгляд, кажется незначительным. Но его внутренние терзания «хочется, но колется» превращаются в настоящую трагедию, напоминающую гамлетовские муки выбора: «быть или не быть». Яркие характеры — разборчивая невеста, незадачливые женихи и проворная сваха — прописаны с мастерством, достойным пера Гоголя и блестящими актёрскими исполнениями.

Режиссура и стиль

Спектакль, созданный под бережным руководством Юрия Соломина, в полной мере передаёт неповторимый и живой язык Гоголя. Это действительно ценное событие для всех поклонников классики, которая остаётся актуальной и интересной.

Не упустите возможность увидеть «Женитьбу» в исполнении талантливых актёров Малого театра — это обещает стать настоящим театральным подарком для всех зрителей!