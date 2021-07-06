Мария Куликова – российская актриса, известная своими ролями на ТВ, родилась 4 августа 1977 года. В семье коренной москвички правила музыка: бабушка преподавала вокал в Гнесинке, а отец профессионально пел на Гостелерадио. Девочка росла застенчивой, поэтому ее отдали в театральную мастерскую, которая помогла Марии раскрыться.

После школы Куликова долго не знала, куда поступать, но в итоге выбрала Щукинское театральное училище. После его окончания ее приняли в Театр сатиры, где она прослужила 13 лет.

В 1999 году она дебютировала в небольшой роли в сериале «Поворот ключа». При этом сама она признавалась, что это была не игра, а просто четкое выполнение указаний режиссера – съемки шли одним дублем. Несколько лет актриса играет второстепенных персонажей, пока в 2002 году ей не достаётся роль в мелодраме «Две судьбы». После выхода этого сериала актриса становится знаменитой. Кстати, на съемках этого сериала она знакомится со своим будущим мужем – актером Денисом Матросовым.

Благодаря десяткам ролей на ТВ у актрисы сложилось определенное амплуа: она играет женщин, которых можно встретить практически в каждом дворе, близостью ее образов к народу и обуславливается огромная популярность Куликовой.