Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мария Куликова

Мария Куликова

Мария Куликова
Мария Куликова
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
174 см
Биография Марии Куликовой

Мария Куликова – российская актриса, известная своими ролями на ТВ, родилась 4 августа 1977 года. В семье коренной москвички правила музыка: бабушка преподавала вокал в Гнесинке, а отец профессионально пел на Гостелерадио. Девочка росла застенчивой, поэтому ее отдали в театральную мастерскую, которая помогла Марии раскрыться.

После школы Куликова долго не знала, куда поступать, но в итоге выбрала Щукинское театральное училище. После его окончания ее приняли в Театр сатиры, где она прослужила 13 лет.

В 1999 году она дебютировала в небольшой роли в сериале «Поворот ключа». При этом сама она признавалась, что это была не игра, а просто четкое выполнение указаний режиссера – съемки шли одним дублем. Несколько лет актриса играет второстепенных персонажей, пока в 2002 году ей не достаётся роль в мелодраме «Две судьбы». После выхода этого сериала актриса становится знаменитой. Кстати, на съемках этого сериала она знакомится со своим будущим мужем – актером Денисом Матросовым.

Благодаря десяткам ролей на ТВ у актрисы сложилось определенное амплуа: она играет женщин, которых можно встретить практически в каждом дворе, близостью ее образов к народу и обуславливается огромная популярность Куликовой.

Интересные факты о Марии Куликовой
  • После школы актриса мечтала о перспективной и хорошо оплачиваемой карьере юриста, но во время подготовки к экзаменам передумала – ей стало скучно;
  • Часть съемок сериала «Две судьбы» происходили в квартире ее родителей: там сохранилась обстановка 1970-х годов;
  • Во всей фильмографии актрисы есть лишь одна отрицательная роль – в фильме «Лето волков»;
  • Мария не стесняется своих ролей в сериалах: для нее важен не формат работы, а образ персонажа и то, с какой искренностью она его воплощает;
  • Службу в Театре сатиры актриса оставила для того, чтобы стать матерью, хотя ей и предлагали свободный график.
Фильмография Марии Куликовой
Заезжий молодец
Заезжий молодец
мелодрама 2014, Россия
0.0
Куда уходит любовь
Куда уходит любовь
мелодрама 2014, Россия
0.0
Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
комедия 2014, Россия
6.0
Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
комедия 2013, Россия
5.0
His love
His love
драма, мелодрама 2013, Россия
2.0
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно
мелодрама 2012, Украина
5.0
Это моя собака
Это моя собака
мелодрама 2012, Россия
6.0
Разрешите тебя поцеловать... снова
Разрешите тебя поцеловать... снова
комедия, мелодрама 2012, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Плавилась техника»: Куликова рассказала о съемках 9 сезона «Склифосовского» в экстремальных условиях Атмосфера на съемочной площадке была в прямом смысле накаленной. 
Написать
6 июля 2021 15:58
Все новости
Статьи о персоне
«Пора худеть!»: засветившаяся на съемках «Склифосовского» Куликова вызвала оторопь Комментаторы посоветовали актрисе сбросить лишний вес.
Написать
27 мая 2022 11:15
Звезда «Склифосовского» раскрыла неприятную особенность россиян: «Бич нашего времени» Годы общения с профессиональными врачами помогли актрисе понять сограждан.
2 комментария
9 мая 2022 14:00
«Про себя все понимаю»: Куликова заговорила о требованиях к съемкам «Склифосовского» Артистка признается, что считает себя очень скромным человеком.
Написать
17 апреля 2022 12:00
Все статьи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши