Вы так не приглашены на мою бат-мицву, 2023

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Постер фильма Даже не думай приходить на мою бат-мицву
5.8
Даже не думай приходить на мою бат-мицву - Трейлер
Киноафиша Фильмы Даже не думай приходить на мою бат-мицву
5.8

Даже не думай приходить на мою бат-мицву

, 2023
You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Даже не думай приходить на мою бат-мицву
5.8
Даже не думай приходить на мою бат-мицву - Трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву  Трейлер

В ролях

Идина Мензел
Идина Мензел
Bree Friedman
Джеки Сэндлер
Gabi Rodriguez Katz
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Danny Friedman
Джеки Хоффман
Луис Гусман
Луис Гусман
Мия Чех
Мия Чех
Майкл Бушеми
Майкл Бушеми
Бет Холл
Сэди Сэндлер
Ronnie Friedman
Санни Сэндлер
Stacy Friedman
Samantha Lorraine
Lydia Rodriguez Katz
Дилан Хоффман
Andy Goldfarb
Режиссер Sammi Cohen
Сценарист Alison Peck, Fiona Rosenbloom
Композитор Эсте Хаим, Amanda Yamate
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 августа 2023
Премьера в мире 18 августа 2023
Дата выхода
22 августа 2023 Бразилия 12
Бюджет $27 000 000
Производство Alloy Entertainment, Happy Madison Productions, Netflix
Другие названия
You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, ¡No estás invitada a mi bat mitzvá!, ¡No estás invitada a mi bat mitzvah!, Tu peux oublier ma bat-mitsva!, Bat Mitzvah'ıma Kesinlikle Davetli Değilsin, Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen, Ne merészelj eljönni a bát micvámra, Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá, Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę, Non sei invitata al mio bat mitzvah, Nu ai ce căuta la bat mitzvahul meu, Rozhodně nejsi zvaná na mou bat micvu!, Sa ei ole kutsutud, Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!, И не подумай прийти на мою бат-мицву, Тебе не запрошено на мою бат-міцву, バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから, 成人禮咪亂嚟, 我的成年禮誠摯不邀你, 我绝对不会邀请你参加我的成人礼, את מה זה לא מוזמנת לבת מצווה שלי

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 2 ноября 2023

Трейлеры фильма

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Даже не думай приходить на мою бат-мицву - Трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву Трейлер
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