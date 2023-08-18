Вы так не приглашены на мою бат-мицву, 2023

ПроизводствоAlloy Entertainment, Happy Madison Productions, Netflix
Другие названия
You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, ¡No estás invitada a mi bat mitzvá!, ¡No estás invitada a mi bat mitzvah!, Tu peux oublier ma bat-mitsva!, Bat Mitzvah'ıma Kesinlikle Davetli Değilsin, Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen, Ne merészelj eljönni a bát micvámra, Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá, Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę, Non sei invitata al mio bat mitzvah, Nu ai ce căuta la bat mitzvahul meu, Rozhodně nejsi zvaná na mou bat micvu!, Sa ei ole kutsutud, Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!, И не подумай прийти на мою бат-мицву, Тебе не запрошено на мою бат-міцву, バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから, 成人禮咪亂嚟, 我的成年禮誠摯不邀你, 我绝对不会邀请你参加我的成人礼, את מה זה לא מוזמנת לבת מצווה שלי
Bree FriedmanТвои мама с папой знают, что мы тебя забираем?
Lydia Rodriguez KatzЯ сказала маме, а она сказала адвокату папы, так что всё в порядке.
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Новости о фильме
8 ноября 2023 12:00Кино не хуже: 5 успешных книжных экранизаций 2023 года2 ноября на Netflix выходит сериал «Весь невидимый нам свет» — экранизация одноименно исторического бестселлера писателя Энтони Доррома. В честь премьеры рассказываем про эту и другие важные экранизации книг в 2023 году, на которые стоит обратить внимание.