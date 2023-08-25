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You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

Вы так не приглашены на мою бат-мицву, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 августа 2023
Премьера в мире 25 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Sammi Cohen
В ролях
Идина Мензел
Идина Мензел
Джеки Сэндлер
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Джеки Хоффман
Луис Гусман
Луис Гусман
Все актеры и съемочная группа
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