Жена полицейского Сергея Чернова становится жертвой покушения и чудом остаётся в живых. Майор понимает, кто стоит за нападением, но руководство отстраняет его от расследования и переводят в другой город. Сможет ли Чернов добиться справедливости и защитить близких?

Майор московской полиции Чернов готовится отметить день рождения с женой и дочерью, но его неожиданно вызывают на службу. Когда мужчина попадает в кабинет к своему начальнику, ему показывают страшное видео: неизвестные вламываются к нему в дом и вкалывают какое-то вещество его жене. Женщине удаётся выжить, но она впадает в кому. Сергей понимает, что ему мстят преступники, которых он отправил за решётку, но неожиданно выясняет, что не все из них оказались в тюрьме…