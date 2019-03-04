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Киноафиша Сериалы Чернов

Чернов (2019 - 2019)

Chernov 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Жена полицейского Сергея Чернова становится жертвой покушения и чудом остаётся в живых. Майор понимает, кто стоит за нападением, но руководство отстраняет его от расследования и переводят в другой город. Сможет ли Чернов добиться справедливости и защитить близких?

Майор московской полиции Чернов готовится отметить день рождения с женой и дочерью, но его неожиданно вызывают на службу. Когда мужчина попадает в кабинет к своему начальнику, ему показывают страшное видео: неизвестные вламываются к нему в дом и вкалывают какое-то вещество его жене. Женщине удаётся выжить, но она впадает в кому. Сергей понимает, что ему мстят преступники, которых он отправил за решётку, но неожиданно выясняет, что не все из них оказались в тюрьме…

В ролях
В ролях
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Анна Арланова
Анна Арланова
Сергей Губанов
Сергей Губанов
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Максим Линников
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3 IMDb
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Сезоны
Чернов - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
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