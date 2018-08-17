«Потерянное отражение: Исповедь содержанки»: Рецензия Киноафиши

Содержать и наказывать

Несчастная любовь и кризисные отношения – излюбленные темы кинематографистов, любящих рассказывать простые человеческие истории. «Потерянное отражение: Исповедь содержанки», добравшийся до российского проката небольшим количеством сеансов, если верить пресс-релизам и словам создателей, замахивается не только на это, но и на раскрытие социальных проблем. Одна из таких – навязчивая идея красивой жизни, которая губит женщин, превращая их в своего рода комнатных собачек. Когда-то в молодости главная героиня (Анна Чурина) переехала из провинции в Москву, встретила состоятельного партнёра (Владимир Топцов) – и как-то так стала его содержанкой. Фильм показывает череду её злоключений: пока мужчина проводит время с семьёй или на работе, она терпеливо ждёт его. Своих интересов у неё, кажется, и нет: единственное событие до финала – распитие вина с подругами и последующий поход в ночной клуб. Назвать «Потерянное отражение» глубоким экзистенциальным фильмом – все равно, что сравнить телесериалы канала «Россия-1» с романами Марселя Пруста.

«Потерянное отражение: Исповедь содержанки»

Неплохая операторская работа как будто пытается вытащить кино на уровень повыше, но это попытка в духе барона Мюнхгаузена. К сожалению, это совсем не тот случай, когда форма может сама стать содержанием: и даже все эти метафоры (например, треснутое стекло как отражение внутреннего мира героини, или разрушенная церковь – тут можно обойтись без комментария) кажутся бесконечно пошлыми, дополняя неубедительную актёрскую игру. Режиссёр Елена Жигаева («Убить вечер», «Самая лучшая бабушка») называет фильм экспериментом: изначально это вроде как должно было быть документальным проектом, но впоследствии истории людей переплавились в ту, что мы видим в фильме. Трудно сказать, что в этом сложного, многослойного и действительно «экспериментального»: если бы какой-нибудь западный режиссёр рискнул сказать профильной прессе такое, то журналисты просто покрутили бы пальцами у виска. Если «эксперимент» состоял в том, что фильм делался почти бесплатно и на чистом энтузиазме, то можно просто указать на авангардное кино или любое DIY-производство. Или речь идёт о каких-то экспериментах с формой? Периодически актрисы, сыгравшие в фильме, делятся своими мыслями вне образов, в форме постановочного интервью. Лив Ульман и Макс фон Сюдов делали подобное ещё в 1969 году – тогда вышел фильм «Страсть» Ингмара Бергмана. Сама эта история несчастливой содержанки и холодного мужчины, кстати, вполне могла бы стать материалом для великого шведа, но вместо этого мы получаем даже не блеклую тень, а пропущенные через мутное стекло сцены из несупружеской жизни.

«Потерянное отражение: Исповедь содержанки»

Насчет отражения нашей действительности тоже есть вопросы: проблема союза мужчины и женщины, основанного на материальных ценностях, не нова и для нашей страны, да и для любой другой. Если это всё действительно задумывалось как некое антропологическое исследование жизни содержанок в России, то почему был выбран формат фильма, к тому же художественного, остаётся загадкой. Да и в конце концов, совсем недавно тот же Звягинцев вывел образ провинциалки, осевшей в холодной и нелюбовной Москве, гораздо тоньше и старательнее. Если уж делать какое-то социально полезное дело, то организуйте фонд, напишите статью / книгу / пост в фейсбуке, вместо производства фильма, который увидит мизерное количество человек. Да и та немногочисленная аудитория скорее подумает не об ужасно тяжёлой жизни содержанок, а о том, как вернуть потраченные деньги и время.

Марат Шабаев

В российском прокате с 16 августа 2018

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