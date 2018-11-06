«Пришелец»: Рецензия Киноафиши

Чапаев и срамота

Что наша жизнь? – Игра! Точнее, реалити-шоу. И важнее ТВ-программ, конечно же, нет ничего. Поэтому, когда телевизионщики пришли в ЦУП (центр управления полетами) и выгнали сотрудников с их насиженных мест, те поворчали немного, но подчинились. Так в эфире появилось новое шоу – «Марсианин». В нем космонавт, застрявший в одиночестве на Красной планете, три раза в день рассказывал землянам о своём марсианском житье-бытье. И это – увы! – была вовсе не выдумка сценаристов: командир первой межпланетной экспедиции Александр Чапаев (да-да, именно Чапаев, вам не пригрезилось) действительно был вынужден подзадержаться на Марсе и ждал, когда за ним вышлют с Земли корабль. Но вот беда! – денег на спасательную экспедицию не было, поэтому пришлось Чапаеву стать звездой телешоу. Да и в самом деле, как еще заработать космонавту на обратный билет домой?!

Кадр из фильма «Пришелец»

История фильма «Пришелец» – это уравнение с парочкой неизвестных. По версии Михаила Расходникова идея сделать кино о космонавте, ставшем «пленником» Красной планеты, появилась у него еще в 2007-м. В 2009-м он закончил сценарий и разослал его студиям, в числе которых была и «20 Век Фокс». Студии не ответили. Тогда Михаил начал искать другие компании, и в 2012-м съемки, наконец, начались. Режиссером «Марсианина» (а на тот момент проект назывался именно так) стал актер и продюсер Александр Куликов, сыгравший, кстати, в фильме главную роль. Премьеру назначили на 2015-ый, но жизнь оказалась щедра на сюрпризы: в прокат вышел «Марсианин» Ридли Скотта. И, как вы прекрасно помните, синопсис голливудского фильма почти полностью дублировал задумку, предложенную Расходниковым.

Кадр из фильма «Пришелец»

Кто в этой ситуации прав, сказать сложно. Во всяком случае, иск наших киношников к «20 Век Фокс» суд отклонил. И причины для этого есть: сценарий «Марсианина» Ридли Скотта писался по книге Энди Уира, которую тот начал публиковать в своем блоге еще в 2009-м. Как бы то ни было, сейчас снова пошла волна разговоров о повторном иске, хотя каких-либо подробностей пока нет. Что же касается отечественного «Марсианина», то его пришлось переименовать в «Пришельца», частично переснять, подмазать, подкрасить – и вуаля! – ловите новый отечественный блокбастер. Правда, кое-что доделывать пришлось уже без режиссера: он погиб в 2016-м.

Кадр из фильма «Пришелец»

Кстати, продюсеры уверяют, что во время этих переделок они сильно поменяли сценарий. Но так это или нет, на самом деле, уже неважно. Гораздо важнее то, что не проходит и трети фильма, как «Пришелец» сползает со своей космической орбиты и полностью погружается в дела земные. Собственно, Марс и космос в данном случае лишь вишенки на торте, задача которых – привлечь как можно больше зевак к витрине. Могущество медиатехнологий, цинизм власть имущих и бизнесменов (как же это ново, ха-ха!) – вот на чем сосредотачивается «Пришелец». А космос… Да чего вы в том космосе не видали-то?! Залом ЦУПа любуйтесь – и будет с вас.

Кадр из фильма «Пришелец»

К слову сказать, на фоне всего остального, ЦУП и в самом деле смотрится не так уж плохо (в рамках шаблона, естественно). С грехом пополам можно принять и сцену катастрофы: бюджеты у проекта все-таки не голливудские, поэтому визуальных чудес никто и не обещал. А вот дальше… Нас ждет марсианская пустыня (нарисованная на троечку) и робот-собачка, наматывающая круги вокруг разбившегося модуля. И человек, запертый в крохотной комнатушке, которая мало чем отличается от будки дворника. (Причем дворника земного, не марсианского.) Когда же у Чапаева начинаются галлюцинации, то ловите дрожание камеры, размытое изображение, двойную экспозицию и парочку других, таких же бюджетных трюков из прошлого века. И на этом элементы «фантастики» благополучно заканчиваются.

Кадр из фильма «Пришелец»

Но еще более глобальная катастрофа – это сценарий. «Пришелец» ходит по кругу, переливает из пустого в порожнее, выставляет своих персонажей форменными идиотами (особенно досталось герою Максима Виторгана – как такого увальня в ЦУП-то взяли, не знаете?). Авторы не скупятся на логические дыры (робот постоянно посылает сигналы об аномалиях – почему на Земле их не замечают?), да и сам фильм щедр на шаблоны и штампы (и это касается как сюжетной, так и визуальной стороны вопроса). И, конечно, финал. Такое впечатление, что авторы и сами не знали, какими путями им добраться до финиша. Поэтому концовка просто беспардонно притянута за уши. Впрочем, вполне вероятно, что отснять удалось не всё – и последние десять минут выкраивали из того, что имелось.

Кадр из фильма «Пришелец»

При всем при этом «Пришелец» ближе к финальным титрам начинает прятаться за «философию». Точнее, за диванные рассуждения о том, что человек – это звучит гордо, а мы на Земле оскотинились, утратили тягу к познанию и так далее. Чапаев же (не нам чета!) обрел мир в душе и познал вечную истину (суть истины мы так и не узнаем, да и голоса, которые он слышит, тоже остаются без объяснений). Так что «глубокомыслие» фильму вовсе не в плюс. И мысли напрашиваются вот какие: понятно, что «всем кинематографистам хочется немного Марса», однако с таким уровнем технической базы, с таким бюджетом и такой фантазией нашу бренную Землю никому лучше не покидать.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 ноября 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пришелец»