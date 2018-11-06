«Пришелец»: Рецензия Киноафиши
Что наша жизнь? – Игра! Точнее, реалити-шоу. И важнее ТВ-программ, конечно же, нет ничего. Поэтому, когда телевизионщики пришли в ЦУП (центр управления полетами) и выгнали сотрудников с их насиженных мест, те поворчали немного, но подчинились. Так в эфире появилось новое шоу – «Марсианин». В нем космонавт, застрявший в одиночестве на Красной планете, три раза в день рассказывал землянам о своём марсианском житье-бытье. И это – увы! – была вовсе не выдумка сценаристов: командир первой межпланетной экспедиции Александр Чапаев (да-да, именно Чапаев, вам не пригрезилось) действительно был вынужден подзадержаться на Марсе и ждал, когда за ним вышлют с Земли корабль. Но вот беда! – денег на спасательную экспедицию не было, поэтому пришлось Чапаеву стать звездой телешоу. Да и в самом деле, как еще заработать космонавту на обратный билет домой?!
История фильма «Пришелец» – это уравнение с парочкой неизвестных. По версии Михаила Расходникова идея сделать кино о космонавте, ставшем «пленником» Красной планеты, появилась у него еще в 2007-м. В 2009-м он закончил сценарий и разослал его студиям, в числе которых была и «20 Век Фокс». Студии не ответили. Тогда Михаил начал искать другие компании, и в 2012-м съемки, наконец, начались. Режиссером «Марсианина» (а на тот момент проект назывался именно так) стал актер и продюсер Александр Куликов, сыгравший, кстати, в фильме главную роль. Премьеру назначили на 2015-ый, но жизнь оказалась щедра на сюрпризы: в прокат вышел «Марсианин» Ридли Скотта. И, как вы прекрасно помните, синопсис голливудского фильма почти полностью дублировал задумку, предложенную Расходниковым.
Кто в этой ситуации прав, сказать сложно. Во всяком случае, иск наших киношников к «20 Век Фокс» суд отклонил. И причины для этого есть: сценарий «Марсианина» Ридли Скотта писался по книге Энди Уира, которую тот начал публиковать в своем блоге еще в 2009-м. Как бы то ни было, сейчас снова пошла волна разговоров о повторном иске, хотя каких-либо подробностей пока нет. Что же касается отечественного «Марсианина», то его пришлось переименовать в «Пришельца», частично переснять, подмазать, подкрасить – и вуаля! – ловите новый отечественный блокбастер. Правда, кое-что доделывать пришлось уже без режиссера: он погиб в 2016-м.
Кстати, продюсеры уверяют, что во время этих переделок они сильно поменяли сценарий. Но так это или нет, на самом деле, уже неважно. Гораздо важнее то, что не проходит и трети фильма, как «Пришелец» сползает со своей космической орбиты и полностью погружается в дела земные. Собственно, Марс и космос в данном случае лишь вишенки на торте, задача которых – привлечь как можно больше зевак к витрине. Могущество медиатехнологий, цинизм власть имущих и бизнесменов (как же это ново, ха-ха!) – вот на чем сосредотачивается «Пришелец». А космос… Да чего вы в том космосе не видали-то?! Залом ЦУПа любуйтесь – и будет с вас.
К слову сказать, на фоне всего остального, ЦУП и в самом деле смотрится не так уж плохо (в рамках шаблона, естественно). С грехом пополам можно принять и сцену катастрофы: бюджеты у проекта все-таки не голливудские, поэтому визуальных чудес никто и не обещал. А вот дальше… Нас ждет марсианская пустыня (нарисованная на троечку) и робот-собачка, наматывающая круги вокруг разбившегося модуля. И человек, запертый в крохотной комнатушке, которая мало чем отличается от будки дворника. (Причем дворника земного, не марсианского.) Когда же у Чапаева начинаются галлюцинации, то ловите дрожание камеры, размытое изображение, двойную экспозицию и парочку других, таких же бюджетных трюков из прошлого века. И на этом элементы «фантастики» благополучно заканчиваются.
Но еще более глобальная катастрофа – это сценарий. «Пришелец» ходит по кругу, переливает из пустого в порожнее, выставляет своих персонажей форменными идиотами (особенно досталось герою Максима Виторгана – как такого увальня в ЦУП-то взяли, не знаете?). Авторы не скупятся на логические дыры (робот постоянно посылает сигналы об аномалиях – почему на Земле их не замечают?), да и сам фильм щедр на шаблоны и штампы (и это касается как сюжетной, так и визуальной стороны вопроса). И, конечно, финал. Такое впечатление, что авторы и сами не знали, какими путями им добраться до финиша. Поэтому концовка просто беспардонно притянута за уши. Впрочем, вполне вероятно, что отснять удалось не всё – и последние десять минут выкраивали из того, что имелось.
При всем при этом «Пришелец» ближе к финальным титрам начинает прятаться за «философию». Точнее, за диванные рассуждения о том, что человек – это звучит гордо, а мы на Земле оскотинились, утратили тягу к познанию и так далее. Чапаев же (не нам чета!) обрел мир в душе и познал вечную истину (суть истины мы так и не узнаем, да и голоса, которые он слышит, тоже остаются без объяснений). Так что «глубокомыслие» фильму вовсе не в плюс. И мысли напрашиваются вот какие: понятно, что «всем кинематографистам хочется немного Марса», однако с таким уровнем технической базы, с таким бюджетом и такой фантазией нашу бренную Землю никому лучше не покидать.
Вера Алёнушкина
В российском прокате с 8 ноября 2018-го года
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