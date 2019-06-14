«Я не такой. Я не такая»: Рецензия Киноафиши

Три подруги ― Вера, Надя и Люба (ага, именно, та самая триада) собрались как-то бухнуть и проводить Надю (Рената Пиотровски) в последний незамужний путь ― завтра она выходит замуж за Сашу (Анатолий Руденко), с которым давно встречается. Но во время пьянки узнаётся, что муж Любови (Кристина Бабушкина) ходил к проститутке и, более того, делился номером ночной бабочки с друзьями ― Сашей и Эриком ― швейцарским женихом Веры. Так и получается, что все трое мужиков главных героинь ходят налево к одной и той же проститутке, так что барышни очень логично решают вызвать её, чтобы то ли счёты свести, то ли спросить, что же такого не дают они своим мужчинам, что они начинают изменять.

Пусть и затрагивающая большое количество действующих лиц, завязка фильма не является сложной. Более того ― она может пойти самыми разными путями. Например, действо может превратиться в чёрную комедию, в которой три обозлённые изменами тётки пытаются расправиться с проституткой, с которой изменили им их мужья. При другом раскладе кинофильм может превратиться в интересное вудиалленовское размышление о сути отношений женщин и мужчин, разговорную комедию с элементами драмы. Также это может вырасти в комедию положений, в которой герои будут попадать в курьёзные и пикантные ситуации и с комическими усилиями выбираться из них. Так уж получается, что «Я не такой! Я не такая!» как та мартышка из анекдота, не может выбрать, умная она или красивая, поэтому стоит посередине.

«Я не такой! Я не такая!»

Невыдержанность общего тона повествования ― патологическая болезнь русского кино, почему так ― тема отдельного исследования, возможно даже научного, но «Я не такой! Я не такая!» даже по отечественным меркам неравномерное кино. Фильм скачет от абсурдистской комедии и чуть ли не пародии до то ли хмурой мелодрамы, то ли недоваренного эротического триллера без всякой эротики. Вполне приличные пятиминутки в фильме сменяются откровенной скукой или сценами радикально раздражающими. И одной из главных причин этому ― абсолютная необаятельность персонажей.

Из мужских персонажей двое практически с первых минут заявлены как изменники и вообще ребята крайне неприятные. Третий же в принципе не прописан, о нём мы ничего не знаем, кроме того, что он женится. Что интересно, также не разработан персонаж его невесты ― Надя так и останется откровенно мебельным персонажем, введённым в сюжет только из-за свадьбы, ну и традиции тройственности в отечественной культуре с дохристианских времён.

У двух других женских персонажей ― Веры и Любы ― есть даже по несколько сцен, где якобы есть что играть, но проблема в том, что персонажи им выданы отталкивающие. Это довольно неприятные стареющие тётки, которые для достижения своих эфемерных целей очень легко забивают на третьи лица, нормы общественной морали и федеральные законы РФ.

Но вся эта не очень срастающаяся история наконец обретёт свою истинную форму в одной из финальных сцен, в которой молодящийся Влад Топалов (помните такого?) исполнит свой новый лиричный хит. И тогда станет ясно, что весь фильм «Я не такой! Я не такая!» ― длиннющая преамбула к музыкальному клипу исполнителя. Пожалуй, самая длинная в истории и достойная включения в Книгу рекордов Гиннесса...

Петр Волошин