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Киноафиша Фильмы Москва — Каир

Москва — Каир

Напомним о выходе в прокат

О фильме

1993 год. В России последствия Перестройки, карточная система и разгул преступности, а в Египте — солнце, песок и море. Но не всё там, как в восточной красивой сказке... Четыре девушки-танцовщицы приехали по контракту в Египет искать своё место под чужим солнцем, но быстро понимают: их импресарио интересует лишь лидер коллектива — Нонна. Весь проект — предлог для его навязчивого внимания, а шоу-бизнес — ширма для его истинных дел. Нонна, хоть и амбициозная дама, но к импресарио нежных чувств не питает, и девушки живут, как на пороховой бочке, ожидая когда их выгонят. Кажется, что в какой-то момент Нонна и импресарио поубивают друг друга. Он — из-за неразделённой любви, она — из-за ненависти.
 

Москва — Каир - трейлер
Москва — Каир  трейлер
Страна Россия / Египет
Год выпуска 2025
Режиссер
Халед Махран
В ролях
Мария Риваль
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Марина Волкова
Полина Гретц
Монзер Риханна
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Москва — Каир - трейлер
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Кадры из фильма
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