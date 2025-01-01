1993 год. В России последствия Перестройки, карточная система и разгул преступности, а в Египте — солнце, песок и море. Но не всё там, как в восточной красивой сказке... Четыре девушки-танцовщицы приехали по контракту в Египет искать своё место под чужим солнцем, но быстро понимают: их импресарио интересует лишь лидер коллектива — Нонна. Весь проект — предлог для его навязчивого внимания, а шоу-бизнес — ширма для его истинных дел. Нонна, хоть и амбициозная дама, но к импресарио нежных чувств не питает, и девушки живут, как на пороховой бочке, ожидая когда их выгонят. Кажется, что в какой-то момент Нонна и импресарио поубивают друг друга. Он — из-за неразделённой любви, она — из-за ненависти.

