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Чужой ребенок
Билеты от 1500₽
Киноафиша Чужой ребенок

Спектакль Чужой ребенок

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История о том, как одна новость перевернула все с ног на голову…

Спокойная жизнь молодой артистки Мани внезапно превращается в череду испытаний. Одна случайно подслушанная фраза запускает лавину недоразумений, сплетен и интриг, способных разрушить привычный порядок. Мир, в котором люди не хотят слышать и понимать друг друга, становится для Мани настоящим испытанием.

Тайна чужого ребенка

В центре этой запутанной истории — загадочный «чужой ребенок». Кто он? Почему из-за него жизнь Мани так стремительно изменилась? И самое главное — чей он? Эти вопросы держат зрителей в напряжении до самого конца.

Юмор, оптимизм и вера в лучшее

Режиссёр Роман Самгин отмечает: «Эта пьеса полна юмора, лёгкости и оптимизма — качеств, которые так нужны в наше время». Искусный текст Шкваркина, где водевильная лёгкость переплетается с глубокими жизненными наблюдениями, показывает, что даже в самых сложных ситуациях можно найти повод для смеха и веру в светлое будущее.

«Чужой ребенок» — это не только забавная история, но и напоминание о том, как важно научиться слушать и понимать друг друга, даже в мире, полном недоразумений и сомнений.

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Юлия Сулес
Юлия Сулес
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Вадим Колганов
Вадим Колганов
Семен Лопатин
Семен Лопатин
Александр Овчинников
Александр Овчинников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
11 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
13 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок

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