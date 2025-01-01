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Красавец мужчина
Билеты от 1500₽
Киноафиша Красавец мужчина

Спектакль Красавец мужчина

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История падения личности по А. Н. Островскому

Красавец, мечта всех женщин, словно сошедший с обложки модного журнала. Безупречная внешность делает его неотразимым, достоин любви с первого взгляда. Но что скрывается за этим совершенным фасадом?

Лицо за маской

За привлекательной внешностью прячется циничный манипулятор. Этот мужчина готов строить своё благополучие за счёт женщин, не умея любить по-настоящему. Ради материальных благ он готов переступить через моральные принципы, отринув честь и достоинство. Сегодня такие мужчины называются нарциссами, абьюзерами, альфонсами.

Вечные проблемы сквозь века

А. Н. Островский поднял темы, которые звучат актуально и в наши дни. Это история о слепой женской влюблённости, приводящей к уязвимости и потере здравого смысла. Это размышление о меркантильности, о цене, которую платят за иллюзию любви, и о деградации мужского достоинства.

Чем завершится путь красавца?

Сможет ли герой сохранить что-то ценное, следуя своему циничному пути? Или в погоне за беззаботной жизнью он потеряет главное? Этот спектакль — приглашение задуматься о настоящих ценностях, которые не подвластны времени.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Родион Вьюшкин
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Елена Санаева
Елена Санаева
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Джульетта Шабанова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
1 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
17 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина

В ближайшие дни

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