Спектакль Красавец мужчина

Красавец, мечта всех женщин, словно сошедший с обложки модного журнала. Безупречная внешность делает его неотразимым, достоин любви с первого взгляда. Но что скрывается за этим совершенным фасадом?
За привлекательной внешностью прячется циничный манипулятор. Этот мужчина готов строить своё благополучие за счёт женщин, не умея любить по-настоящему. Ради материальных благ он готов переступить через моральные принципы, отринув честь и достоинство. Сегодня такие мужчины называются нарциссами, абьюзерами, альфонсами.
А. Н. Островский поднял темы, которые звучат актуально и в наши дни. Это история о слепой женской влюблённости, приводящей к уязвимости и потере здравого смысла. Это размышление о меркантильности, о цене, которую платят за иллюзию любви, и о деградации мужского достоинства.
Сможет ли герой сохранить что-то ценное, следуя своему циничному пути? Или в погоне за беззаботной жизнью он потеряет главное? Этот спектакль — приглашение задуматься о настоящих ценностях, которые не подвластны времени.