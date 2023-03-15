«Сергий против нечисти. Шабаш»: Рецензия Киноафиши

Сергий (Роман Маякин) продолжает свою деятельность по коммерческому уничтожению нечисти под кураторством настоятельницы Тетушки (Ирина Розанова). В какой-то момент к нему обращается бывшая напарница/возлюбленная Земцова (Лукерья Ильяшенко) – московская полиция снова встретилась с чем-то потусторонним, и обычными следственными методами дело не раскроешь.

«Сергий против нечисти. Шабаш» – это продолжение веб-сериала от KION, выпущенного в прошлом году. Сериал представлял собой концептуально иной подход к веб-формату, в котором некоторая кустарность и документальность часто считаются фишкой. При сохранении хронометража «серия под завтрак» фильм снимался целиком, обладал большим бюджетом, дорогим продакшеном и звездами в актерском составе. Смотреть кино можно было без особой потери впечатления и как традиционный веб-сериал, и как полнометражный фильм. Кстати, пионером «Сергия» тоже не назвать, за год до него на том же KION выходил такой же по формату и такой же недешевый «В раю места нет» с Вилковой и Ткаченко. Теперь истории о борце с нечистью выходят на большой экран, а продюсеры картины не скрывают, что метят на целую Сергий Кинематик Юниверс.

Сергий против нечисти. Шабаш

Основа вселенной «Сергия против нечисти» – славянский фольклор с его домовыми, водяными, Бабой-ягой и так далее. Действительно, прочитав сборник Афанасьева или любой труд Проппа, можно насобирать бестиарий на десятилетия безбедной жизни франшизы – без работы Сергий не останется. В данной картине ему предстоит встретиться с домовым (и его экзотической «мутацией»), водяным, Змеем Горынычем, изящно поделенным натрое, и еще много с кем.

«Шабаш» представляет собой некую пробу пера, переходное звено от сериального формата к полнометражному. По сути, это три автономные истории, которые легко смотрятся как серии, KION определенно выпустит их на платформе и в таком виде тоже. И если первая насыщена старыми и новыми персонажами, но служит скорее для раскачки, то вторая и третья нащупывают тот самый идеально подходящий для такой истории формат. Апофеоз – экшен-сцена под не буду говорить какую известную всем музыку. Здесь «Сергий» как кино становится собой – лихим, хулиганистым и остроумным экшеном с народным колоритом и грамотно освоенными приемами мирового кино.

Сергий против нечисти. Шабаш

Просмотр веб-сериала перед походом в кино на «Шабаш» рекомендуется, но, в общем-то, остается факультативным, о взаимоотношениях героев все становится ясно довольно скоро – впрочем, от понимания некоторых нюансов более прошаренная публика сможет получить некоторое удовольствие.

Станет ли «Шабаш» основой для русской народной метавселенной, пока не ясно. Но уже сейчас можно получить определенное удовольствие от остроумно сделанного и необычного контента.