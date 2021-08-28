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Киноафиша Сериалы Без тебя
Без тебя (2020 - 2021) Без тебя 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Детективный мини-сериал «Без тебя» – это история о нелюдимой и недоверчивой девушке по имени Астра, которая выросла в детдоме. Она встречает свою сводную сестру Лику. Астре радостно иметь хоть одного родного человека на этом свете, но счастье быстро заканчивается гибелью Лики. Полицейские утверждают, что она покончила с собой, но Астра не готова поверить в это. Она принимает решение самолично расследовать смерть своей сестры и установить истину. При этом полицейские начинают подозревать в убийстве саму Астру.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Арина Постникова
Арина Постникова
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Роман Маякин
Роман Маякин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Без тебя - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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