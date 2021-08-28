Детективный мини-сериал «Без тебя» – это история о нелюдимой и недоверчивой девушке по имени Астра, которая выросла в детдоме. Она встречает свою сводную сестру Лику. Астре радостно иметь хоть одного родного человека на этом свете, но счастье быстро заканчивается гибелью Лики. Полицейские утверждают, что она покончила с собой, но Астра не готова поверить в это. Она принимает решение самолично расследовать смерть своей сестры и установить истину. При этом полицейские начинают подозревать в убийстве саму Астру.