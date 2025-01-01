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Безумные влюбленные
Билеты от 1800₽
Киноафиша Безумные влюбленные

Спектакль Безумные влюбленные

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Комедия Лопе де Вега о страстной и безумной любви

Этот спектакль по пьесе Лопе де Вега — настоящая феерия любви и ревности, где все герои оказываются в эпицентре любовных бурь. Влюбленные, полные страсти и противоречий, создают невероятные ситуации, в которых переплетаются чувства и неразрешимые любовные треугольники. Кажется, что разобраться, кто с кем, становится невозможно, но, как утверждается, браки происходят на небесах.

Любовь, которая делает счастливыми

Режиссёр Максим Иванов подчеркивает, что пьеса рассказывает о любви, не трагичной, а такой, которая приносит счастье. Это не просто увлекательное путешествие по лабиринту влюбленных, но и исследование самой природы любви, которая порой принимает самые неожиданные формы.

Безумные, но счастливые влюбленные

Режиссёр Марина Ведяскина описывает спектакль как историю о таинственной и прекрасной силе любви, которая способна довести людей до безумства, но при этом сделать их счастливыми. Персонажи, порой смешные и парадоксальные, через комические и трагикомические ситуации находят свои пути к истинной любви, несмотря на все свои нелепые поступки.

Это спектакль о том, как любовь, даже в самых безумных формах, способна привести к счастью, несмотря на все внешние сложности и страдания.

Режиссер
Максим Иванов
Максим Иванов
В ролях
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Александр Мохов
Александр Мохов
Владимир Шульга
Евгений Козлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
5 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
6 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
6 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Безумные влюбленные Безумные влюбленные Безумные влюбленные Безумные влюбленные Безумные влюбленные Безумные влюбленные Безумные влюбленные Безумные влюбленные

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