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Киноафиша Сериалы Кибер Иван

Кибер Иван ( - …)

Кибер Иван
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут
О чем сериал

Сериал «Кибер Иван» – это российская комедия о парне, притворяющемся андроидом. Гениальный инженер разрабатывает робота-домработника, которому дарит внешность своего сына Вани. Однако настоящий Иван случайно ломает свою копию. Что же делать ученому, от которого заказчик срочно ждет свой дорогущий гаджет? Чтобы помочь отцу, парень решает сам подменить робота и отправляется вместо него в дом успешного политика Бориса и его супруги Риты. Только вот юная дочка хозяина вызывает у Вани совсем не цифровые эмоции.

В ролях
В ролях
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Андрей Назимов
Андрей Назимов
Янина Студилина
Янина Студилина
Анжелика Каширина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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