Сериал «Кибер Иван» – это российская комедия о парне, притворяющемся андроидом. Гениальный инженер разрабатывает робота-домработника, которому дарит внешность своего сына Вани. Однако настоящий Иван случайно ломает свою копию. Что же делать ученому, от которого заказчик срочно ждет свой дорогущий гаджет? Чтобы помочь отцу, парень решает сам подменить робота и отправляется вместо него в дом успешного политика Бориса и его супруги Риты. Только вот юная дочка хозяина вызывает у Вани совсем не цифровые эмоции.