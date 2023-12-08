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Постер сериала Пармские фиалки
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Киноафиша Сериалы Пармские фиалки

Пармские фиалки (2023 - 2023)

Parmskie fialki 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

История непростой судьбы девушки Лиды, которая трагическим образом теряет любимых мужчин. Сможет ли Лида обрести женское счастье, или всегда будет обречена на одиночество?

Лида выросла без родителей в живописной деревне. Девушка влюблена в доброго парня Лёшу, но им не суждено быть вместе – ужасная случайность разлучает возлюбленных вскоре после школьного выпускного. Утрата навсегда меняет жизнь Лиды, и она долгие годы не может забыть первую любовь. Лида начинает отношения с взрослым мужчиной Николаем. Когда Коля, злоупотребляющий алкоголем, умирает, Лида решает стать матерью для его дочери Лены, сталкиваясь со множеством испытаний.

В ролях
В ролях
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Любовь Руденко
Любовь Руденко
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Алексей Овсянников
Алексей Овсянников
Денис Васильев
Денис Васильев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Сезоны
Пармские фиалки - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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