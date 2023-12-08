История непростой судьбы девушки Лиды, которая трагическим образом теряет любимых мужчин. Сможет ли Лида обрести женское счастье, или всегда будет обречена на одиночество?

Лида выросла без родителей в живописной деревне. Девушка влюблена в доброго парня Лёшу, но им не суждено быть вместе – ужасная случайность разлучает возлюбленных вскоре после школьного выпускного. Утрата навсегда меняет жизнь Лиды, и она долгие годы не может забыть первую любовь. Лида начинает отношения с взрослым мужчиной Николаем. Когда Коля, злоупотребляющий алкоголем, умирает, Лида решает стать матерью для его дочери Лены, сталкиваясь со множеством испытаний.