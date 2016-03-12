После смерти матери, жизнь молодой девушки Кати кардинально меняется. Ей уже не до учебы и не до замужества, теперь ее главная цель – забота о младшей сестре Даше, подростке с трудным характером, которая вечно попадает в неприятные ситуации. Вот и сейчас Даше угрожает ее парень Кирилл, впутавший девушку в криминальную историю.

Сестрам приходится бежать в Москву, к их тетке Лизе, которая разрешает девушкам пожить у себя и устраивает Катю на работу в свою парикмахерскую. И вроде бы жизнь налаживается. Клиенты Катей довольны, на личном фронте тоже перемены – Катя знакомится с архитектором Егором, который явно ей симпатизирует. Но Даша не была бы Дашей, если бы снова все не испортила. Из-за ее отвратительного поступка девушки остаются без крыши над головой. Спасает Катю одна из клиенток парикмахерской Роза, которая держит семейный ресторан восточной кухни. Она берет Катю на работу и позволяет им с сестрой жить в ее доме. Катя изо всех сил старается не упустить предоставленную ей возможность, трудится с утра до вечера, в отличие от сестры, которая только бездельничает и мечтает о карьере модели. И тут в жизни Кати снова появляется любовь.