Сериал «Срок давности» – это детектив, действие которого разворачивается в небольшом российском городке на берегу моря. Анна Светлова – майор полиции, опытный участковый полицейский, а по совместительству – «старая дева», весьма привлекательная, но одинокая. Она готовится оставить опасную службу и уйти на пенсию. Но в это время в городе случаются сразу два непредвиденных происшествия: в реке обнаруживаются человеческие останки, явно пролежавшие там не один год, а в отдел Ани направляют юную сотрудницу Дашу.