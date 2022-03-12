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Киноафиша Сериалы Срок давности
Срок давности (2021 - 2022) Срок давности 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Срок давности» – это детектив, действие которого разворачивается в небольшом российском городке на берегу моря. Анна Светлова – майор полиции, опытный участковый полицейский, а по совместительству – «старая дева», весьма привлекательная, но одинокая. Она готовится оставить опасную службу и уйти на пенсию. Но в это время в городе случаются сразу два непредвиденных происшествия: в реке обнаруживаются человеческие останки, явно пролежавшие там не один год, а в отдел Ани направляют юную сотрудницу Дашу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро
Евгений Зарубин
Евгений Зарубин
Денис Доронин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Срок давности - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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