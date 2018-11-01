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Киноафиша Рецензии «Проигранное место»: Рецензия Киноафиши

«Проигранное место»: Рецензия Киноафиши

1 ноября 2018 00:00
«Проигранное место»: Рецензия Киноафиши
Правда или вымысел?

Школьники развлекаются тем, что придумывают страшные истории и рассказывают их друг другу у костра. Страшно становится, когда одна из них начинается сбываться. Городская легенда о «проигранном» месте, в которую мало кто верил, обретает силу, когда школьники, один за другим начинают умирать. Выжившие пытаются разобраться в ситуации и объявляют мистике и месту войну. Полицейские, наблюдающие за подростками, пытаются всячески защитить их друг от друга, чтобы хоть кто-то умудрился дожить до выпускного.

Кадр из фильма «Проигранное место»
Кадр из фильма «Проигранное место»

Надежда Михалкова («Утомленные солнцем») дебютировала в самом интригующем и популярном нынче жанре – хорроре. Причем для этого она заручилась поддержкой известных драматургов – братьев Пресняковых («Изображая жертву»), решивших порассуждать о жизни современных подростков. Их никто ни к чему не может привлечь, и все обвиняют родителей и родственников в том, что дети творят. Сценарий «Проигранного места» - это сосредоточение всего, что зрители знают, помнят и могут цитировать. Это место, где «Крик» Уэса Крэйвена встречается с «Городскими легендами» Джэми Блэнкса и «Мертвыми дочерями» Павла Руминова, а так же обязательными параллелями с проектами студии Blumhouse Productions («Судная ночь», «Визит»), без которой современный пугательный жанр был бы совсем другим. Здесь реальность и вымысел неразделимы, а герои перемещаются по тонкой грани между ними.

Кадр из фильма «Проигранное место»
Кадр из фильма «Проигранное место»

Начинается все довольно-таки бойко с посиделок у костра. Истории, которыми делятся герои, очень похожи на взрослые версии того, что описывал Эдуард Успенский в своей книге «Красная рука, Черная простыня, Зеленые пальцы». При этом все это еще подогревается тем, что подростки должны отгадать, придуманная эта история или сказка, которую их друзья где-то услышали. Снял «Проигранное место» Михаил Хасая («Притяжение»), а озвучил Игорь Вдовин («Дуэлянт»), они создают мировой уровень картинки и звуковых эффектов. Хотя местами кажется, что создатели немного заигрываются, особенно, когда зрителей постоянно возвращают в поля, чтобы показать, как красиво отражаются в траве первые лучи солнца на рассвете.

Кадр из фильма «Проигранное место»
Кадр из фильма «Проигранное место»

Кладбище здесь тоже одно из центральных мест, как в недавней «Кислоте» Александра Горчилина, герои переживают и пытаются найти ответы у тех, кто уже отправился в мир иной. «Ружья», как это принято, всегда выстреливают, даже если это рапиры, а подростки решают свои проблемы так же агрессивно, как в сериале «Спарта» Егора Баранова. В картине снялись: Анастасия Акатова и Никита Еленев, хорошо знакомые любителям пугательных фильмов по «Дизлайку» и «Русалке. Озеру мертвых». Есть здесь и пока известные лишь по сериалам Валентина Ляпина («Воронины»), Сергей Городничий («Пьяная фирма») и Алексей Дякин («Тихий дон»). А самой знакомой актрисой «Проигранного места» можно назвать Анну Михалкову («Обычная женщина»), сыгравшую здесь аналог главной героини «Фарго» братьев Коэн.

Кадр из фильма «Проигранное место»
Кадр из фильма «Проигранное место»

Картина «Проигранное место» резко стартует и отлично задает тон тем, кто будет пугать зрителей после. Герои, хорошо насмотренные и четко понимающие в какую ж..у попали, не разделяются, комментируют происходящее и вспоминают фильмы, отсылки к которым используют создатели. Смотреть «Проигранное место» местами крайне сложно, так как авторы умудрились подхватить все «болезни» и «сложности» современных пугалок. Но даже несмотря на это, развлекает кино по полной программе и дает возможность любителям жанра дожить до выхода в прокат «Рассвета» и продолжения «Пиковой дамы».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проигранное место»

Дмитрий Бортников
Дмитрий Бортников
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