«Проигранное место»: Рецензия Киноафиши

Правда или вымысел?

Школьники развлекаются тем, что придумывают страшные истории и рассказывают их друг другу у костра. Страшно становится, когда одна из них начинается сбываться. Городская легенда о «проигранном» месте, в которую мало кто верил, обретает силу, когда школьники, один за другим начинают умирать. Выжившие пытаются разобраться в ситуации и объявляют мистике и месту войну. Полицейские, наблюдающие за подростками, пытаются всячески защитить их друг от друга, чтобы хоть кто-то умудрился дожить до выпускного.

Кадр из фильма «Проигранное место»

Надежда Михалкова («Утомленные солнцем») дебютировала в самом интригующем и популярном нынче жанре – хорроре. Причем для этого она заручилась поддержкой известных драматургов – братьев Пресняковых («Изображая жертву»), решивших порассуждать о жизни современных подростков. Их никто ни к чему не может привлечь, и все обвиняют родителей и родственников в том, что дети творят. Сценарий «Проигранного места» - это сосредоточение всего, что зрители знают, помнят и могут цитировать. Это место, где «Крик» Уэса Крэйвена встречается с «Городскими легендами» Джэми Блэнкса и «Мертвыми дочерями» Павла Руминова, а так же обязательными параллелями с проектами студии Blumhouse Productions («Судная ночь», «Визит»), без которой современный пугательный жанр был бы совсем другим. Здесь реальность и вымысел неразделимы, а герои перемещаются по тонкой грани между ними.

Кадр из фильма «Проигранное место»

Начинается все довольно-таки бойко с посиделок у костра. Истории, которыми делятся герои, очень похожи на взрослые версии того, что описывал Эдуард Успенский в своей книге «Красная рука, Черная простыня, Зеленые пальцы». При этом все это еще подогревается тем, что подростки должны отгадать, придуманная эта история или сказка, которую их друзья где-то услышали. Снял «Проигранное место» Михаил Хасая («Притяжение»), а озвучил Игорь Вдовин («Дуэлянт»), они создают мировой уровень картинки и звуковых эффектов. Хотя местами кажется, что создатели немного заигрываются, особенно, когда зрителей постоянно возвращают в поля, чтобы показать, как красиво отражаются в траве первые лучи солнца на рассвете.

Кадр из фильма «Проигранное место»

Кладбище здесь тоже одно из центральных мест, как в недавней «Кислоте» Александра Горчилина, герои переживают и пытаются найти ответы у тех, кто уже отправился в мир иной. «Ружья», как это принято, всегда выстреливают, даже если это рапиры, а подростки решают свои проблемы так же агрессивно, как в сериале «Спарта» Егора Баранова. В картине снялись: Анастасия Акатова и Никита Еленев, хорошо знакомые любителям пугательных фильмов по «Дизлайку» и «Русалке. Озеру мертвых». Есть здесь и пока известные лишь по сериалам Валентина Ляпина («Воронины»), Сергей Городничий («Пьяная фирма») и Алексей Дякин («Тихий дон»). А самой знакомой актрисой «Проигранного места» можно назвать Анну Михалкову («Обычная женщина»), сыгравшую здесь аналог главной героини «Фарго» братьев Коэн.

Кадр из фильма «Проигранное место»

Картина «Проигранное место» резко стартует и отлично задает тон тем, кто будет пугать зрителей после. Герои, хорошо насмотренные и четко понимающие в какую ж..у попали, не разделяются, комментируют происходящее и вспоминают фильмы, отсылки к которым используют создатели. Смотреть «Проигранное место» местами крайне сложно, так как авторы умудрились подхватить все «болезни» и «сложности» современных пугалок. Но даже несмотря на это, развлекает кино по полной программе и дает возможность любителям жанра дожить до выхода в прокат «Рассвета» и продолжения «Пиковой дамы».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проигранное место»