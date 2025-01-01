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Киноафиша Сериалы Ночной

Ночной (2025 - …)

Nochnoj 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Ночной» – это остросюжетный детектив, снятый на основе реальной истории «ангарского маньяка». В центре событий оказывается майор полиции Жерехов из города Муром. Его брак дышит на ладан: жена хочет уехать в столицу, но пару удерживает вместе десятилетняя дочь. Мужчина изменяет супруге с коллегой – следователем Иволгиной. Та увлечена загадочным делом об исчезновении пяти девушек. Она пытается объединить эти расследования в одно и доказать, что в городе появился маньяк, но ей никто не верит.

В ролях
В ролях
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Константин Стрельников
Константин Стрельников
Павел Гайдученко
Елена Лотова
Елена Лотова
Глеб Савчук
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 12 эпизодов
 
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