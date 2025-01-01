Сериал «Ночной» – это остросюжетный детектив, снятый на основе реальной истории «ангарского маньяка». В центре событий оказывается майор полиции Жерехов из города Муром. Его брак дышит на ладан: жена хочет уехать в столицу, но пару удерживает вместе десятилетняя дочь. Мужчина изменяет супруге с коллегой – следователем Иволгиной. Та увлечена загадочным делом об исчезновении пяти девушек. Она пытается объединить эти расследования в одно и доказать, что в городе появился маньяк, но ей никто не верит.