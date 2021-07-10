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Киноафиша Сериалы Уцелевшие
Уцелевшие (2021 - 2021) Уцелевшие 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 6 часов 32 минуты
О чем сериал

Криминальный мини-сериал «Уцелевшие» рассказывает историю о следователе Кирилле Решетове, который узнает о гибели своей бывшей любовницы и коллеги Натальи. Он давно не видел ее, но после этой новости Кирилл немедленно отправляется в Ярославль. Прямо на вокзале он выясняет, что является отцом 15-летней дочери погибшей – Светы, о существовании которой он не имел ни малейшего представления. Вскоре Решетов догадывается, что убийство Натальи имеет отношение к «делу Лихова», над которым они работали 20 лет назад.

Уцелевшие - трейлер первого сезона
Уцелевшие
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олег Тактаров
Олег Тактаров Мартын
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов Капустин
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков Хамзаров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Уцелевшие - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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