Криминальный мини-сериал «Уцелевшие» рассказывает историю о следователе Кирилле Решетове, который узнает о гибели своей бывшей любовницы и коллеги Натальи. Он давно не видел ее, но после этой новости Кирилл немедленно отправляется в Ярославль. Прямо на вокзале он выясняет, что является отцом 15-летней дочери погибшей – Светы, о существовании которой он не имел ни малейшего представления. Вскоре Решетов догадывается, что убийство Натальи имеет отношение к «делу Лихова», над которым они работали 20 лет назад.