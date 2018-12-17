Сериал «Пуля» – это российский криминальный детектив. По вине преступника погибает мать майора Романова. Со дня трагедии проходит два десятка лет. Кирилл служит в спецназе ГРУ, но неожиданно получает странное письмо от заключенного убийцы. Тот клянется, что непричастен к смерти женщины, и обещает помочь с поисками настоящего виновника. В замешательстве мужчина увольняется со службы и отправляется в столицу на поиски истины. Он начинает свое расследование и устраивается в компанию, где работала его мать.