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Киноафиша Сериалы Пуля
Пуля (2018 - 2018) Пуля 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 7 часов 50 минут
О чем сериал

Сериал «Пуля» – это российский криминальный детектив. По вине преступника погибает мать майора Романова. Со дня трагедии проходит два десятка лет. Кирилл служит в спецназе ГРУ, но неожиданно получает странное письмо от заключенного убийцы. Тот клянется, что непричастен к смерти женщины, и обещает помочь с поисками настоящего виновника. В замешательстве мужчина увольняется со службы и отправляется в столицу на поиски истины. Он начинает свое расследование и устраивается в компанию, где работала его мать.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Александр Яцко
Александр Яцко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пуля - Сезон 1 Сезон 1
2018, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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