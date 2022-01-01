Российский детективный сериал «Ростов 2» является продолжением истории о бывшем бандите Козыре. После того как герой лишился супруги и других дорогих его сердцу людей, он перешел на сторону правопорядка и стал отчаянно защищать город от преступников. О принципиальности Козыря быстро распространялись легенды. Стало известно, что его нельзя взять на испуг или договориться путем взяточничества. Тем временем на арене появляется главный недруг Козыря – Ртищев, в жизни которого тоже случилась трагедия.