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Киноафиша Сериалы Ростов 2
Ростов 2 (2022 - …) Ростов 2
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский детективный сериал «Ростов 2» является продолжением истории о бывшем бандите Козыре. После того как герой лишился супруги и других дорогих его сердцу людей, он перешел на сторону правопорядка и стал отчаянно защищать город от преступников. О принципиальности Козыря быстро распространялись легенды. Стало известно, что его нельзя взять на испуг или договориться путем взяточничества. Тем временем на арене появляется главный недруг Козыря – Ртищев, в жизни которого тоже случилась трагедия.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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